Мы так ждали тебя, Анюта: конец октября порадует владивостокцев шедеврами

Фестиваль «Мариинский» пройдёт во Владивостоке в девятый раз

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В девятый раз во Владивостоке пройдёт международный фестиваль «Мариинский» (16+). Традиционно он даст жителям Приморского края и его гостям возможность познакомиться с шедеврами оперы и балета и увидеть вживую мировых звёзд.

IX Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский» начнётся 29 октября и продлится до 17 ноября. Постоянные зрители уже привыкли, что программа фестиваля поделена на оперную и балетную части. Шедевры оперы владивостокцы и гости столицы ДФО услышат с 29 октября по 3 ноября. Балетная часть состоится с 14 по 17 ноября. Откроется фестиваль современной оперой-притчей Родиона Щедрина «Очарованный странник» (12+). За дирижёрским пультом объединённого оркестра Мариинского театра и Приморской сцены — сам маэстро Валерий Гергиев. 30 октября в афише фестиваля — опера Джакомо Пуччини «Тоска» (16+) в постановке Приморской сцены. В главных партиях — солисты Мариинского театра Татьяна Сержан и Сергей Скороходов. 31 октября — впервые во Владивостоке — прозвучит опера Джузеппе Верди «Набукко» (16+). Зрители услышат таких ярких солистов Мариинки, как Вячеслав Васильев, Сергей Скороходов, Яков Стрижак, Ольга Маслова и Зинаида Царенко. А венчает оперную афишу фестиваля «Золушка» (12+) Джоаккино Россини, которая также прозвучит в столице ДФО впервые. 2 и 3 ноября ее представят лучшие солисты Санкт-Петербурга. Балетная часть фестиваля также порадует владивостокцев премьерами: балетом «Анюта» (16+) на музыку Валерия Гаврилина (14, 15 ноября) и «Коппелия» (12+) Лео Делиба (16, 17 ноября). В главных партиях выйдут яркие танцовщики Мариинского театра: прима-балерины Рената Шакирова и Надежда Батоева, премьер Кимин Ким, солисты Александр Сергеев, Константин Зверев, Роман Малышев. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие секреты театрального закулисья открыл бутафор Приморской сцены Мариинского театра. Корона из пайеток и поролона: настоящие волшебники работают во Владивостоке Узнать подробнее