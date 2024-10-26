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Posted 26 октября, 01:29

Published 26 октября, 01:29

Modified 26 октября, 01:31

Updated 26 октября, 01:31

Фестиваль «Мариинский» пройдёт во Владивостоке в девятый раз

Мы так ждали тебя, Анюта: конец октября порадует владивостокцев шедеврами

26 октября 2024, 01:29
Фото: vostokmedia.com

Фестиваль «Мариинский» пройдёт во Владивостоке в девятый раз

Сюжет
Фестиваль
В девятый раз во Владивостоке пройдёт международный фестиваль «Мариинский» (16+). Традиционно он даст жителям Приморского края и его гостям возможность познакомиться с шедеврами оперы и балета и увидеть вживую мировых звёзд.

IX Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский» начнётся 29 октября и продлится до 17 ноября. Постоянные зрители уже привыкли, что программа фестиваля поделена на оперную и балетную части.

Шедевры оперы владивостокцы и гости столицы ДФО услышат с 29 октября по 3 ноября. Балетная часть состоится с 14 по 17 ноября.

Откроется фестиваль современной оперой-притчей Родиона Щедрина «Очарованный странник» (12+). За дирижёрским пультом объединённого оркестра Мариинского театра и Приморской сцены — сам маэстро Валерий Гергиев.

30 октября в афише фестиваля — опера Джакомо Пуччини «Тоска» (16+) в постановке Приморской сцены. В главных партиях — солисты Мариинского театра Татьяна Сержан и Сергей Скороходов. 31 октября — впервые во Владивостоке — прозвучит опера Джузеппе Верди «Набукко» (16+). Зрители услышат таких ярких солистов Мариинки, как Вячеслав Васильев, Сергей Скороходов, Яков Стрижак, Ольга Маслова и Зинаида Царенко.

А венчает оперную афишу фестиваля «Золушка» (12+) Джоаккино Россини, которая также прозвучит в столице ДФО впервые. 2 и 3 ноября ее представят лучшие солисты Санкт-Петербурга.

Балетная часть фестиваля также порадует владивостокцев премьерами: балетом «Анюта» (16+) на музыку Валерия Гаврилина (14, 15 ноября) и «Коппелия» (12+) Лео Делиба (16, 17 ноября). В главных партиях выйдут яркие танцовщики Мариинского театра: прима-балерины Рената Шакирова и Надежда Батоева, премьер Кимин Ким, солисты Александр Сергеев, Константин Зверев, Роман Малышев.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие секреты театрального закулисья открыл бутафор Приморской сцены Мариинского театра.

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#Новости#Культура#Фестиваль#Владивосток#Приморская сцена Мариинского театра#Приморский край
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