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Posted 26 октября, 00:26

Published 26 октября, 00:26

Modified 26 октября, 00:28

Updated 26 октября, 00:28

В Приморском крае невнимательный водитель наехал на юного велосипедиста

В Находке накажут водителя, сбившего несовершеннолетного велосипедиста

26 октября 2024, 00:26
Фото: prim_police

В Приморском крае невнимательный водитель наехал на юного велосипедиста

Сюжет
Дети
В Находке полиция разбирается в обстоятельствах ДТП, в результате которого 4-летнему ребенку понадобилось амбулаторное лечение.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили: что 54-летний водитель автомашины Nissan Note, двигаясь задним ходом по придомовой территории дома №51 на улице Бокситогорской, совершил наезд на 4-летнего велосипедиста. Малыш только въезжал на дорогу у дома.

Юного велосипедиста осмотрели врачи, он пройдет лечение в поликлинике.

Водитель же ответит по статьям 12 и 20 КоАП РФ.

В пресс-службе ведомства также сочли необходимым обратиться к родителям и напомнить им, что маленькие дети не должны оставаться без присмотра и тем более выезжать на дорогу одни.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало об аварии на федеральной трассе.

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#Новости#Дети#Находка#Приморский край#ДТП#Происшествия
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