В Находке накажут водителя, сбившего несовершеннолетного велосипедиста

Posted 26 октября, 00:26
Published 26 октября, 00:26
Modified 26 октября, 00:28
Updated 26 октября, 00:28
В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили: что 54-летний водитель автомашины Nissan Note, двигаясь задним ходом по придомовой территории дома №51 на улице Бокситогорской, совершил наезд на 4-летнего велосипедиста. Малыш только въезжал на дорогу у дома.
Юного велосипедиста осмотрели врачи, он пройдет лечение в поликлинике.
Водитель же ответит по статьям 12 и 20 КоАП РФ.
В пресс-службе ведомства также сочли необходимым обратиться к родителям и напомнить им, что маленькие дети не должны оставаться без присмотра и тем более выезжать на дорогу одни.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало об аварии на федеральной трассе.