Вперёд, на природу: погода дает приморцам шанс порадоваться жизни

По сообщениям Примгидромета, над краем царит циклон — а это значит, что обойдётся бекз осадков и небо будет ясным. Ветер северный умеренный, местами до сильного. Температура воздуха аж до +18°C местами поднимется — ну чем не лето?



Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер сильный — южный, а вот к вечеру сменится на северный. во второй половине ночи и днём северный умеренный, утром до сильного. Тепло — +11°C.