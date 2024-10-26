Вперёд, на природу: погода дает приморцам шанс порадоваться жизни

Posted 25 октября, 23:12
Published 25 октября, 23:12
Modified 25 октября, 23:14
Updated 25 октября, 23:14
По сообщениям Примгидромета, над краем царит циклон — а это значит, что обойдётся бекз осадков и небо будет ясным. Ветер северный умеренный, местами до сильного. Температура воздуха аж до +18°C местами поднимется — ну чем не лето?
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер сильный — южный, а вот к вечеру сменится на северный. во второй половине ночи и днём северный умеренный, утром до сильного. Тепло — +11°C.
А вот уже на завтра синоптики обещают Владивостоку и — местами — Приморью небольшой дождь. Так что не упустите тёплый денёк.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, принесёт ли во Владивосток снег тайфун № 21.