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Posted 25 октября, 23:12

Published 25 октября, 23:12

Modified 25 октября, 23:14

Updated 25 октября, 23:14

Солнечная погода установилась в Приморском крае

Вперёд, на природу: погода дает приморцам шанс порадоваться жизни

25 октября 2024, 23:12
Фото: vostokmedia.com

Солнечная погода установилась в Приморском крае

Сюжет
Погода
Немного солнца и тепла перед дождливой неделей — сегодня небесная канцелярия благосклонна к жителям края и дарит им хорошую погоду. Вперёд, на природу! Завтра возможен дождь.

По сообщениям Примгидромета, над краем царит циклон — а это значит, что обойдётся бекз осадков и небо будет ясным. Ветер северный умеренный, местами до сильного. Температура воздуха аж до +18°C местами поднимется — ну чем не лето?

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер сильный — южный, а вот к вечеру сменится на северный. во второй половине ночи и днём северный умеренный, утром до сильного. Тепло — +11°C.

А вот уже на завтра синоптики обещают Владивостоку и — местами — Приморью небольшой дождь. Так что не упустите тёплый денёк.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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