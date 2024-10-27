Ажиотажный спрос: прямых билетов в Москву из Владивостока не осталось

По словам представителей «Аэрофлота», из Владивостока в Москву ежедневно вылетает до четырех прямых рейсов, а в неделю их количество достигает 18. В условиях высокого спроса авиакомпания также предлагает транзитные маршруты через Красноярск с удобной стыковкой, а также через Новосибирск, Иркутск и другие города.