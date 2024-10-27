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Posted 27 октября, 04:36

Published 27 октября, 04:36

Modified 27 октября, 04:38

Updated 27 октября, 04:38

Ажиотажный спрос: прямых билетов в Москву из Владивостока не осталось

Ажиотажный спрос: прямых билетов в Москву из Владивостока не осталось

27 октября 2024, 04:36
Фото: 1MI
Сюжет
Аэрофлот
Жители Приморья столкнулись с трудностями при покупке билетов на прямые рейсы из Владивостока в Москву — места на авиарейсы в столицу на ближайшие даты практически полностью раскуплены. Основная причина — повышенный спрос в период школьных каникул.

По словам представителей «Аэрофлота», из Владивостока в Москву ежедневно вылетает до четырех прямых рейсов, а в неделю их количество достигает 18. В условиях высокого спроса авиакомпания также предлагает транзитные маршруты через Красноярск с удобной стыковкой, а также через Новосибирск, Иркутск и другие города.

Эксперты отмечают, что напряженная ситуация с билетами на столичные рейсы нормализуется по окончании каникул, когда спрос среди пассажиров снизится.

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