Ажиотажный спрос: прямых билетов в Москву из Владивостока не осталось

Posted 27 октября, 04:36
Published 27 октября, 04:36
Modified 27 октября, 04:38
Updated 27 октября, 04:38
По словам представителей «Аэрофлота», из Владивостока в Москву ежедневно вылетает до четырех прямых рейсов, а в неделю их количество достигает 18. В условиях высокого спроса авиакомпания также предлагает транзитные маршруты через Красноярск с удобной стыковкой, а также через Новосибирск, Иркутск и другие города.
Эксперты отмечают, что напряженная ситуация с билетами на столичные рейсы нормализуется по окончании каникул, когда спрос среди пассажиров снизится.