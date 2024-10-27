Картина дня в Приморье: ночная жизнь, домашнее вино и китайская красавица

Житель Приморья арестован по подозрению в нанесении тяжких ножевых ранений. Во время разборок в ночном клубе он достал нож и ударил оппонента. В Уссурийске в руки полиции попал 20-летний мужчина, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд заключил подозреваемого под стражу на 1 месяц и 25 суток.