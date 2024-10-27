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Posted 27 октября, 08:44

Published 27 октября, 08:44

Modified 27 октября, 08:47

Updated 27 октября, 08:47

Картина дня в Приморье: ночная жизнь, домашнее вино и китайская красавица

Картина дня в Приморье: ночная жизнь, домашнее вино и китайская красавица

27 октября 2024, 08:44
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Пенсионеры
Самые интересные события воскресенья — в обзоре «Восток-Медиа»

Пришел в клуб, как в ГТА

Житель Приморья арестован по подозрению в нанесении тяжких ножевых ранений. Во время разборок в ночном клубе он достал нож и ударил оппонента. В Уссурийске в руки полиции попал 20-летний мужчина, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд заключил подозреваемого под стражу на 1 месяц и 25 суток.

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Нападение на пенсионеров

Приморский краевой суд приступит к рассмотрению уголовного дела жителя Черниговского района, обвиняемого в жестоком нападении на пожилую семейную пару. Мужчина решил напасть на супругов после того, как ему отказали в деньгах и алкоголе.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в ноябре 2023 года на улице Партизанской в селе Дмитриевка. Обвиняемый потребовал у пенсионеров деньги или выпивку, и после отказа напал на женщину, нанеся ей удары вилами и поленом.

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Красавица из Китая

На территории нацпарка «Земля леопарда» впервые зафиксировали молодую самку дальневосточного леопарда с кодом Leo 296F. Сотрудники парка предполагают, что она могла перебраться в Приморье из Китая.

По словам специалистов, дождливая погода не мешает большим кошкам чувствовать себя комфортно, ведь в их распоряжении природные укрытия. Leo 296F впечатлила своей статной красотой, и в нацпарке надеются, что она еще порадует их снимками.

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