Жительница Владивостока получила деньги за поврежденное рекламным щитом авто

После отказа ответственных лиц возместить ущерб, владелица авто обратилась в суд. Судебное решение обязывало компанию выплатить сумму компенсации и госпошлину. Однако после неисполнения обязательств служба судебных приставов наложила запрет на сделки с активами компании, что привело к полному погашению задолженности.