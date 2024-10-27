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Posted 27 октября, 02:52

Published 27 октября, 02:52

Modified 27 октября, 03:19

Updated 27 октября, 03:19

Жительница Владивостока получила деньги за поврежденное рекламным щитом авто

Жительница Владивостока получила деньги за поврежденное рекламным щитом авто

27 октября 2024, 02:52
Фото: 1MI
Сюжет
Суд
Суд обязал строительную компанию Владивостока выплатить местной жительнице компенсацию в размере 230 тысяч рублей за ущерб, причиненный ее автомобилю из-за падения рекламного щита.

Инцидент произошел, когда на машину Honda Vezel обрушился деревянный элемент конструкции рекламного щита, установленного на строящемся жилом комплексе. В результате падения пострадали задняя часть крыла, капот багажника и заднее стекло.

После отказа ответственных лиц возместить ущерб, владелица авто обратилась в суд. Судебное решение обязывало компанию выплатить сумму компенсации и госпошлину. Однако после неисполнения обязательств служба судебных приставов наложила запрет на сделки с активами компании, что привело к полному погашению задолженности.

#Новости#Дальний Восток#Владивосток#Суд#Ущерб#Задолженность#Жилой комплекс#Приморский край#Авария#Компенсация
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