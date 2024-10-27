Жительница Владивостока получила деньги за поврежденное рекламным щитом авто

Posted 27 октября, 02:52
Published 27 октября, 02:52
Modified 27 октября, 03:19
Updated 27 октября, 03:19
Инцидент произошел, когда на машину Honda Vezel обрушился деревянный элемент конструкции рекламного щита, установленного на строящемся жилом комплексе. В результате падения пострадали задняя часть крыла, капот багажника и заднее стекло.
После отказа ответственных лиц возместить ущерб, владелица авто обратилась в суд. Судебное решение обязывало компанию выплатить сумму компенсации и госпошлину. Однако после неисполнения обязательств служба судебных приставов наложила запрет на сделки с активами компании, что привело к полному погашению задолженности.