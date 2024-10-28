vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 01:44

Published 28 октября, 01:44

Modified 28 октября, 01:46

Updated 28 октября, 01:46

В Приморском крае ведутся активные дорожные работы на разных участках

Активное дорожное строительство продолжается в Приморском крае — видео

28 октября 2024, 01:44
Фото: primorskyru

В Приморском крае ведутся активные дорожные работы на разных участках

Сюжет
Дороги
Прошедший на прошлой неделе над Приморьем антициклон, принесший в край ливни и ветер, наделал также немало бед на дорогах региона. Бригады Примавтодора приводили в порядок пострадавшие участки дорог.

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: в Чугуевке восстанавливают дорожное полотно на участке между деревнями Верхняя Бреевка и Зелинка. В Октябрьском округе идут работы в районе Липовцев, Чернятино и других. В Красноармейском округе восстановили дорожное полотно у села Новокрещенка.

Был обновлен асфальт на пострадавшем от непогоды участке дороги в районе села Борисовка под Уссурийском.

Видео: primorskyru.

Под Партизанском продолжается реконструкция моста через реку Партизанская. Со стороны села Екатериновка рабочие ведут отсыпку полотна. Со стороны села Владимиро-Александровское укладывается асфальт, на самом же мостовом сооружении устанавливается ограждении.

Кроме того, продолжается строительство объездной дороги у Большого Камня.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что во Владивостоке появился пандус для пешеходов.

Безопасным для пешеходов стал большой участок дороги в центре Владивостока
Узнать подробнее
#Новости#Видео#Владивосток#Транспорт#Дороги#Приморский край#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика