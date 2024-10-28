Активное дорожное строительство продолжается в Приморском крае — видео

Posted 28 октября, 01:44
Published 28 октября, 01:44
Modified 28 октября, 01:46
Updated 28 октября, 01:46
В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: в Чугуевке восстанавливают дорожное полотно на участке между деревнями Верхняя Бреевка и Зелинка. В Октябрьском округе идут работы в районе Липовцев, Чернятино и других. В Красноармейском округе восстановили дорожное полотно у села Новокрещенка.
Был обновлен асфальт на пострадавшем от непогоды участке дороги в районе села Борисовка под Уссурийском.
Под Партизанском продолжается реконструкция моста через реку Партизанская. Со стороны села Екатериновка рабочие ведут отсыпку полотна. Со стороны села Владимиро-Александровское укладывается асфальт, на самом же мостовом сооружении устанавливается ограждении.
Кроме того, продолжается строительство объездной дороги у Большого Камня.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что во Владивостоке появился пандус для пешеходов.