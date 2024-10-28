Активное дорожное строительство продолжается в Приморском крае — видео

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: в Чугуевке восстанавливают дорожное полотно на участке между деревнями Верхняя Бреевка и Зелинка. В Октябрьском округе идут работы в районе Липовцев, Чернятино и других. В Красноармейском округе восстановили дорожное полотно у села Новокрещенка.