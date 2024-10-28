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Posted 28 октября, 04:18

Published 28 октября, 04:18

Modified 28 октября, 05:09

Updated 28 октября, 05:09

Пожилую пациентку с редким диагнозом поставили на ноги в Приморском крае

Боялись, что не встанет: женщину с редким диагнозом поставили на ноги в Приморье

28 октября 2024, 04:18
Фото: 1MI

Пожилую пациентку с редким диагнозом поставили на ноги в Приморском крае

Сюжет
Медицина
Пациентку с редким диагнозом и переломом бедра спасали врачи в Приморском крае. Понадобилось даже переливание крови.

Женщину с редким заболеванием сумели вылечить в Приморском крае. Медики травматологического отделения помогли 69-леьней пациентке с переломом шейки бедра встать на ноги.

У женщины есть сложный диагноз: идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (ИТП), при котором повышена кровоточивость.

Врачи разработали специальную тактику подготовки к операции. Без помощи хирургов пациентка потеряла бы способность самостоятельно ходить.

Готовили женщину к операции почти две недели. Ей неоднократно проводили переливание компонентов крови. Для пациентки нашли доноров с нужной группой крови на Краевой станции переливания.

Операция прошла успешно и без осложнений, длилась около двух часов. Женщину была выписали из больницы с положительной динамикой.

Этот случай показал уровень профессионализма докторов. Совместная работа ортопедов, гематологов и Краевой станции переливания крови позволила избежать серьезных проблем и обеспечить благоприятный результат для пациентки.

Ранее «Восток-Медиа» писало о спасении пациентки от рака.

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