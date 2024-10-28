Боялись, что не встанет: женщину с редким диагнозом поставили на ноги в Приморье

Posted 28 октября, 04:18
Published 28 октября, 04:18
Modified 28 октября, 05:09
Updated 28 октября, 05:09
Женщину с редким заболеванием сумели вылечить в Приморском крае. Медики травматологического отделения помогли 69-леьней пациентке с переломом шейки бедра встать на ноги.
У женщины есть сложный диагноз: идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (ИТП), при котором повышена кровоточивость.
Врачи разработали специальную тактику подготовки к операции. Без помощи хирургов пациентка потеряла бы способность самостоятельно ходить.
Готовили женщину к операции почти две недели. Ей неоднократно проводили переливание компонентов крови. Для пациентки нашли доноров с нужной группой крови на Краевой станции переливания.
Операция прошла успешно и без осложнений, длилась около двух часов. Женщину была выписали из больницы с положительной динамикой.
Этот случай показал уровень профессионализма докторов. Совместная работа ортопедов, гематологов и Краевой станции переливания крови позволила избежать серьезных проблем и обеспечить благоприятный результат для пациентки.
Ранее «Восток-Медиа» писало о спасении пациентки от рака.