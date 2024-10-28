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Posted 28 октября, 01:04

Published 28 октября, 01:04

Modified 28 октября, 03:10

Updated 28 октября, 03:10

Во Владивостоке открыли мурал, посвященный погибшим на СВО приморским лётчикам

«Будем жить»: во Владивостоке открыли мурал, посвящённый приморским лётчикам

28 октября 2024, 01:04
Фото: Кадр из фильма «В бой идут одни „старики“, киностудия имени Довженко, режиссёр Леонид Быков, сценаристы Евгений Оноприенко, Александр Сацкий, Леонид Быков, композитор Виктор Шевченко. primorsky.ru

Во Владивостоке открыли мурал, посвященный погибшим на СВО приморским лётчикам

Сюжет
Память
Мурал, посвященный погибшим в ходе СВО приморским лётчикам, открыли во Владивостоке — на стене дома по улице Черёмуховой, 3-б.

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: стена памяти посвящена военным летчикам из Черниговки, которые героически погибли в ходе специальной военной операции. Инициаторами создания мурала, который стал по сути частью нового общественного пространства — сквера Памяти авиаторов — стало общественное объединение «Авиапоиск».

На Стене памяти — портреты погибших лётчиков, а также изображения всем известных героев фильма «В бой идут одни „старики“ (12+) — комбата Титаренко (актёр Леонид Быков) и других.

В торжественном открытии приняли участие военнослужащие 18-го гвардейского штурмового авиаполка, воспитанники патриотических клубов. Также состоялась церемония освящения нового памятного объекта.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что президент России Владимир Путин отметил мужество и героизм воинов-приморцев.

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#Новости#Владивосток#СВО#Память#Приморский край
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