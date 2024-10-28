«Будем жить»: во Владивостоке открыли мурал, посвящённый приморским лётчикам

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: стена памяти посвящена военным летчикам из Черниговки, которые героически погибли в ходе специальной военной операции. Инициаторами создания мурала, который стал по сути частью нового общественного пространства — сквера Памяти авиаторов — стало общественное объединение «Авиапоиск».