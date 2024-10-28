«Будем жить»: во Владивостоке открыли мурал, посвящённый приморским лётчикам

Posted 28 октября, 01:04
Published 28 октября, 01:04
Modified 28 октября, 03:10
Updated 28 октября, 03:10
В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: стена памяти посвящена военным летчикам из Черниговки, которые героически погибли в ходе специальной военной операции. Инициаторами создания мурала, который стал по сути частью нового общественного пространства — сквера Памяти авиаторов — стало общественное объединение «Авиапоиск».
На Стене памяти — портреты погибших лётчиков, а также изображения всем известных героев фильма «В бой идут одни „старики“ (12+) — комбата Титаренко (актёр Леонид Быков) и других.
В торжественном открытии приняли участие военнослужащие 18-го гвардейского штурмового авиаполка, воспитанники патриотических клубов. Также состоялась церемония освящения нового памятного объекта.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что президент России Владимир Путин отметил мужество и героизм воинов-приморцев.