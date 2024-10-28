Динамо — чемпион! Команда из Владивостока выиграла кубок второй лиги — видео

Шли к этой победе довольно долго: в 28-м матче футболисты из владивостокского клуба досрочно завоевали первое место в группе 3. Этот важный момент произошел во время матча в Рязани — команда одержала уверенную победу над ФК «Рязань» со счетом 3:0. Три мяча сумели забить в первом периоде матча Дудкин, Киселев и Ращупкин. Благодаря этой победе подопечные тренера Михаила Сальникова стали недосягаемыми для своих ближайших соперников в таблице турнира.