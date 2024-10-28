Динамо — чемпион! Команда из Владивостока выиграла кубок второй лиги — видео

Posted 28 октября, 11:43
Published 28 октября, 11:43
Modified 28 октября, 11:45
Updated 28 октября, 11:45
Спортсмены из Приморского края достигают все новых высот на соревнованиях. Особенно стоит отметить футболистов из Владивостока.
В воскресенье, 27 октября, ФК «Динамо-Владивосток» принял на стадионе «Динамо» в последнем домашнем матче сезона 2024 года команду «Салют Белгород». Поединок 29-го тура LEON Второй лиги «Б» состоялся в 14:00 по приморскому времени.
Шли к этой победе довольно долго: в 28-м матче футболисты из владивостокского клуба досрочно завоевали первое место в группе 3. Этот важный момент произошел во время матча в Рязани — команда одержала уверенную победу над ФК «Рязань» со счетом 3:0. Три мяча сумели забить в первом периоде матча Дудкин, Киселев и Ращупкин. Благодаря этой победе подопечные тренера Михаила Сальникова стали недосягаемыми для своих ближайших соперников в таблице турнира.
В 29-м туре приморские футболисты одержали победу в матче и стали чемпионами в дивизионе «Б». Победа порадовала множество фанатов футбола.
Поздравил наших футболистов и председатель Законодательного собрания Приморского края Антон Волошко:
«Владивостокский футбол возрождает славные традиции! Наша команда переходит в дивизион „А“. Мы гордимся нашей спортивной командой и верим в будущие успехи», — поделился Антон Анатольевич в своем телеграм-канале.
Футболистам остается пожелать новых побед в будущих матчах.
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