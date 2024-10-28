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Posted 28 октября, 01:59

Published 28 октября, 01:59

Modified 28 октября, 02:01

Updated 28 октября, 02:01

Машина загорелась во дворе многоквартирного дома в Приморье

Другие машины в зоне риска: автомобиль вспыхнул во дворе дома во Владивостоке — фото

28 октября 2024, 01:59
Фото: Изображение Midjourney

Машина загорелась во дворе многоквартирного дома в Приморье

Сюжет
Пожар
Сильный пожар начался в спальном районе Владивостока. Пламя охватило «железную ласточку», которая стояла около высотки.

На одной из придомовых территорий на Сафонова загорелся автомобиль. Машина вспыхнула вблизи других транспортных средств, на которые мог перекинуться огонь. Очевидцы с переживанием следили за обстановкой, пока отважные горожане не решились вступить в борьбу с огнем.

В данных медиа сообщили, что жильцы дома потушили пожар с помощью огнетушителя.

Ранее «Восток-Медиа» писало о подробностях пожара в центре дальневосточной столицы. Пламя охватило 12 квадратных метров кухонного помещения ресторана, сначала загорелась фритюрница.

Выяснилось, что горело в самом центре Владивостока — фото с места
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