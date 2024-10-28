Другие машины в зоне риска: автомобиль вспыхнул во дворе дома во Владивостоке — фото

На одной из придомовых территорий на Сафонова загорелся автомобиль. Машина вспыхнула вблизи других транспортных средств, на которые мог перекинуться огонь. Очевидцы с переживанием следили за обстановкой, пока отважные горожане не решились вступить в борьбу с огнем.