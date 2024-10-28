Другие машины в зоне риска: автомобиль вспыхнул во дворе дома во Владивостоке — фото

Posted 28 октября, 01:59
Published 28 октября, 01:59
Modified 28 октября, 02:01
Updated 28 октября, 02:01
На одной из придомовых территорий на Сафонова загорелся автомобиль. Машина вспыхнула вблизи других транспортных средств, на которые мог перекинуться огонь. Очевидцы с переживанием следили за обстановкой, пока отважные горожане не решились вступить в борьбу с огнем.
В данных медиа сообщили, что жильцы дома потушили пожар с помощью огнетушителя.
Ранее «Восток-Медиа» писало о подробностях пожара в центре дальневосточной столицы. Пламя охватило 12 квадратных метров кухонного помещения ресторана, сначала загорелась фритюрница.