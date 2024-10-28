Ефимов: В столице в рамках программы КРТ будут строить жилье для реновации

Posted 28 октября, 19:03
Published 28 октября, 19:03
Modified 28 октября, 19:03
Updated 28 октября, 19:03
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в рамках КРТ будут реализованы 14 проектов на площади почти 354 гектара.
Как сообщает mos.ru, в ходе реализации программы реновации новостройки появятся в таких административных округах, как Западный, Зеленоградский, Северный, Северо-Восточный, Северо-Западный и Юго-Восточный,
Ефимов отметил, что новые жилые комплексы будут обустроены с учетом благоустройства и озеленения. На территории будут организованы детские площадки, а также места для активного отдыха на открытом воздухе.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил о намерениях реализовать 14 проектов по комплексному развитию территорий (КРТ), в рамках которых планируется построить почти 9,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Из этого объема около 5,7 миллиона квадратных метров займут жилые помещения и коммерческие объекты, а примерно 2,5 миллиона квадратных метров будут предназначены для общественных и социальных зданий. Площадь будущих производственных объектов превысит один миллион квадратных метров.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что в рамках программы реновации будут построены новые жилые комплексы, предлагающие просторные квартиры с высоким качеством отделки для около 20 тысяч жителей столицы. На первых этажах зданий планируется размещение магазинов, аптек, кафе, салонов красоты и других социальных объектов, что существенно повысит качество жизни и расширит доступ москвичей к товарам и услугам.
В рамках стратегии по комплексному развитию городских территорий осуществляется создание многофункциональных жилых объектов на месте старых промышленных зон и неэффективно используемых участков. На этих территориях проектируются новые дороги, строятся современные жилые здания и вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания. В настоящее время в Москве реализуется 236 проектов КРТ, находящихся на различных стадиях воплощения и охватывающих свыше 3,1 тысячи гектаров. Эти инициативы осуществляются по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина.