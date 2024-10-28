Ефимов: В столице в рамках программы КРТ будут строить жилье для реновации

В рамках стратегии по комплексному развитию городских территорий осуществляется создание многофункциональных жилых объектов на месте старых промышленных зон и неэффективно используемых участков. На этих территориях проектируются новые дороги, строятся современные жилые здания и вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания. В настоящее время в Москве реализуется 236 проектов КРТ, находящихся на различных стадиях воплощения и охватывающих свыше 3,1 тысячи гектаров. Эти инициативы осуществляются по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина.