vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 19:03

Published 28 октября, 19:03

Modified 28 октября, 19:03

Updated 28 октября, 19:03

Ефимов: В столице в рамках программы КРТ будут строить жилье для реновации

Ефимов: В столице в рамках программы КРТ будут строить жилье для реновации

28 октября 2024, 19:03
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
В Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) планируется постройка жилых помещений общей площадью один миллион квадратных метров, что станет частью программы реновации.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в рамках КРТ будут реализованы 14 проектов на площади почти 354 гектара.

Как сообщает mos.ru, в ходе реализации программы реновации новостройки появятся в таких административных округах, как Западный, Зеленоградский, Северный, Северо-Восточный, Северо-Западный и Юго-Восточный,

Ефимов отметил, что новые жилые комплексы будут обустроены с учетом благоустройства и озеленения. На территории будут организованы детские площадки, а также места для активного отдыха на открытом воздухе.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил о намерениях реализовать 14 проектов по комплексному развитию территорий (КРТ), в рамках которых планируется построить почти 9,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Из этого объема около 5,7 миллиона квадратных метров займут жилые помещения и коммерческие объекты, а примерно 2,5 миллиона квадратных метров будут предназначены для общественных и социальных зданий. Площадь будущих производственных объектов превысит один миллион квадратных метров.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что в рамках программы реновации будут построены новые жилые комплексы, предлагающие просторные квартиры с высоким качеством отделки для около 20 тысяч жителей столицы. На первых этажах зданий планируется размещение магазинов, аптек, кафе, салонов красоты и других социальных объектов, что существенно повысит качество жизни и расширит доступ москвичей к товарам и услугам.

В рамках стратегии по комплексному развитию городских территорий осуществляется создание многофункциональных жилых объектов на месте старых промышленных зон и неэффективно используемых участков. На этих территориях проектируются новые дороги, строятся современные жилые здания и вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания. В настоящее время в Москве реализуется 236 проектов КРТ, находящихся на различных стадиях воплощения и охватывающих свыше 3,1 тысячи гектаров. Эти инициативы осуществляются по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика