ФОМС: Благодаря цифровому медицинскому профилю повышается продолжительность жизни

Posted 28 октября, 15:14
Published 28 октября, 15:14
Modified 28 октября, 15:14
Updated 28 октября, 15:14
Появление ЦМП будет способствовать достижению национальной цели увеличить продолжительность жизни в России до 78 лет.
Об этом рассказал Илья Баланин, председатель Федерального фонда ОМС, в ходе своего выступления на круглом столе «Единая цифровая платформа „Здоровье“: шаг в будущее медицины» в рамках 3-го Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение».
Федеральный регистр застрахованных лиц, объединяющий информацию из 86 региональных сегментов России, был сформирован с целью ведения персонализированного учета данных застрахованных граждан в системе ОМС. Этот шаг позволил перейти к созданию цифровых полисов обязательного медицинского страхования, которые заменяют традиционные пластиковые и бумажные полисы, пишет ria.ru.
Следующий этап включает в себя разработку и внедрение ЦМП. Профиль представляет собой гибридное хранилище информации из различных медицинских систем.
Как отметил Илья Баланин, качественный анализ данных ЦМП позволит перейти на новый этап планирования с учетом всех особенностей и потребностей в необходимом объеме медицинской помощи. Врачи и пациенты получат более оперативный доступ к информации, а медпомощь при этом станет более персонифицированной. Такой шаг поможет достичь цели, поставленной главой государства, по увеличению продолжительности жизни граждан до семидесяти восьми лет к 2030 году.
Наличие ЦМП позволит выявлять жителей, у которых есть подозрения на серьезные заболевания. Также этот сервис упростит ведение пациентов с хроническими заболеваниями.
Уведомления о необходимости диспансеризации или прохождения диспансерного наблюдения будут направляться гражданам через «Госуслуги». Эту информацию также смогут использовать представители компаний-страховщиков для повышения качества медицинского обслуживания граждан на каждом из этапов.