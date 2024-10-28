ФОМС: Благодаря цифровому медицинскому профилю повышается продолжительность жизни

Как отметил Илья Баланин, качественный анализ данных ЦМП позволит перейти на новый этап планирования с учетом всех особенностей и потребностей в необходимом объеме медицинской помощи. Врачи и пациенты получат более оперативный доступ к информации, а медпомощь при этом станет более персонифицированной. Такой шаг поможет достичь цели, поставленной главой государства, по увеличению продолжительности жизни граждан до семидесяти восьми лет к 2030 году.