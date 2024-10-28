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Posted 28 октября, 15:14

Published 28 октября, 15:14

Modified 28 октября, 15:14

Updated 28 октября, 15:14

ФОМС: Благодаря цифровому медицинскому профилю повышается продолжительность жизни

ФОМС: Благодаря цифровому медицинскому профилю повышается продолжительность жизни

28 октября 2024, 15:14
Фото: пресс-служба ФОМС
С внедрением цифрового медицинского профиля (ЦМП) граждане, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), получат доступ к более качественной медицинской помощи.

Появление ЦМП будет способствовать достижению национальной цели увеличить продолжительность жизни в России до 78 лет.

Об этом рассказал Илья Баланин, председатель Федерального фонда ОМС, в ходе своего выступления на круглом столе «Единая цифровая платформа „Здоровье“: шаг в будущее медицины» в рамках 3-го Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение».

Федеральный регистр застрахованных лиц, объединяющий информацию из 86 региональных сегментов России, был сформирован с целью ведения персонализированного учета данных застрахованных граждан в системе ОМС. Этот шаг позволил перейти к созданию цифровых полисов обязательного медицинского страхования, которые заменяют традиционные пластиковые и бумажные полисы, пишет ria.ru.

Следующий этап включает в себя разработку и внедрение ЦМП. Профиль представляет собой гибридное хранилище информации из различных медицинских систем.

Как отметил Илья Баланин, качественный анализ данных ЦМП позволит перейти на новый этап планирования с учетом всех особенностей и потребностей в необходимом объеме медицинской помощи. Врачи и пациенты получат более оперативный доступ к информации, а медпомощь при этом станет более персонифицированной. Такой шаг поможет достичь цели, поставленной главой государства, по увеличению продолжительности жизни граждан до семидесяти восьми лет к 2030 году.

Наличие ЦМП позволит выявлять жителей, у которых есть подозрения на серьезные заболевания. Также этот сервис упростит ведение пациентов с хроническими заболеваниями.

Уведомления о необходимости диспансеризации или прохождения диспансерного наблюдения будут направляться гражданам через «Госуслуги». Эту информацию также смогут использовать представители компаний-страховщиков для повышения качества медицинского обслуживания граждан на каждом из этапов.

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