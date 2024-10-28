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Posted 28 октября, 04:28

Published 28 октября, 04:28

Modified 28 октября, 04:30

Updated 28 октября, 04:30

Владивосток освобождают от незаконно установленной рекламы

Хлам — под снос: Владивосток активно освобождается от незаконной рекламы

28 октября 2024, 04:28
Фото: vlc.ru

Владивосток освобождают от незаконно установленной рекламы

Сюжет
Наш Город
Визуальный мусор — непродуманное и подчас более чем избыточное оформление городской среды рекламой и прочим — проблема любого большого города, и Владивосток не исключение. Администрация краевого центра всерьёз занимается решением проблемы.

Когда-то, более 10 лет назад, краевой центр был больше похож на среднеазиатский рынок — так много было на улицах рекламных конструкций. За последние несколько лет ситуация — усилиями администрации города — заметно изменилась к лучшему.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: только за минувшую неделю специалисты муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий» убрали с улиц города 11 незаконных рекламных конструкций. От визуального мусора освободились Военное Шоссе (дома № 21, 27, 38, стр. 2 и 38), Народный проспект, 28.

— Убрать незаконно установленную конструкцию можно после прохождения определённых процедур. Над выявлением подобного рода вывесок, штендеров и объявлений работают специалисты управления наружной рекламы и информации. Затем бригады городской службы приступают к ликвидации, — пояснил начальник отдела по демонтажу Михаил Стогов.

Работа по очистке улиц столицы ДФО от визуального мусора ведётся на постоянной основе. Всего в 2024 году с улиц Владивостока убрали уже 217 незаконных рекламных объектов.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как Владивосток избавляют еще и от автохлама.

Константин Шестаков: автохлам с улиц Владивостока уберут, работы уже ведутся
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#Новости#Владивосток#Ненадлежащая реклама#Рекламные конструкции#Приморский край#Наш Город
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