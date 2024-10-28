Инцидент федерального уровня: новые данные об избиении инвалида в Приморье

Posted 28 октября, 01:13
Published 28 октября, 01:13
Modified 28 октября, 01:15
Updated 28 октября, 01:15
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался резонансным происшествием с избиением инвалида во Владивостоке.
В новых медиа появились жуткие кадры, на которых мужчина повалил инвалида-колясочника на землю и наносил удары по его голове стеклянной бутылкой и коляской. По факту происшествия в полиции возбудили уголовное дело.
«Региональное следственное управление СК России ходатайствует о передаче материалов в свое производство», — отметили в пресс-службе СКР Приморья.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Приморскому краю Алексею Кузьмичеву возбудить уголовное дело и предоставить доклад.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина, напавший на пенсионеров в Приморском крае, оказался на скамье подсудимых.