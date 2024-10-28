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Posted 28 октября, 01:13

Published 28 октября, 01:13

Modified 28 октября, 01:15

Updated 28 октября, 01:15

История избиения инвалида-колясочника в Приморском крае получила продолжение

Инцидент федерального уровня: новые данные об избиении инвалида в Приморье

28 октября 2024, 01:13
Фото: Изображение Midjourney

История избиения инвалида-колясочника в Приморском крае получила продолжение

Сюжет
Уголовное дело
Жестокое нападение на инвалида произошло во Владивостоке. Однако чудовищный инцидент не остался незамеченным, им заинтересовались на федеральном уровне.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался резонансным происшествием с избиением инвалида во Владивостоке.

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В новых медиа появились жуткие кадры, на которых мужчина повалил инвалида-колясочника на землю и наносил удары по его голове стеклянной бутылкой и коляской. По факту происшествия в полиции возбудили уголовное дело.

«Региональное следственное управление СК России ходатайствует о передаче материалов в свое производство», — отметили в пресс-службе СКР Приморья.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Приморскому краю Алексею Кузьмичеву возбудить уголовное дело и предоставить доклад.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина, напавший на пенсионеров в Приморском крае, оказался на скамье подсудимых.

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