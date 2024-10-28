Картина дня в Приморье: избиение коляской, концерт легенды и опасная рыбалка

Posted 28 октября, 11:04
Published 28 октября, 11:04
Modified 28 октября, 11:06
Updated 28 октября, 11:06
Скандал с избиением мужчины коляской вышел на федеральный уровень
Жестокое нападение на инвалида произошло во Владивостоке. Однако чудовищный инцидент не остался незамеченным, им заинтересовались на федеральном уровне.
Легендарная группа дала концерт во Владивостоке
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Мужчина ушел на рыбалку на лодке и оказался в жуткой ситуации
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