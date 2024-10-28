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Posted 28 октября, 11:04

Published 28 октября, 11:04

Modified 28 октября, 11:06

Updated 28 октября, 11:06

Картина дня в Приморье: избиение коляской, концерт легенды и опасная рыбалка

Картина дня в Приморье: избиение коляской, концерт легенды и опасная рыбалка

28 октября 2024, 11:04
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события понедельника — в обзоре «Восток-Медиа»

Скандал с избиением мужчины коляской вышел на федеральный уровень

Жестокое нападение на инвалида произошло во Владивостоке. Однако чудовищный инцидент не остался незамеченным, им заинтересовались на федеральном уровне.

Инцидент федерального уровня: новые данные об избиении инвалида в Приморье
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Легендарная группа дала концерт во Владивостоке

Известная, можно сказать культовая, поп-группа вновь прибыла во Владивосток. Тысячи приморцев подняли руки вверх на несколько часов и были счастливы.

Собрал полный зал и «заставил» целоваться: концерт легенды 90-х прошел в Приморье
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Мужчина ушел на рыбалку на лодке и оказался в жуткой ситуации

В Приморском крае мужчину, который ушёл на рыбалку, пришлось срочно спасать. На лодке его уносило в открытое море.

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