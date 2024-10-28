Клиентам ВТБ Лизинг доступны грузовые автомобили JAC с субсидией на аванс до 500 000

Эксклюзивное предложение от бренда JAC — высокотехнологичный седельный тягач JAC К7, рассчитанный на перевозку грузов различного вида на большие расстояния. Данная модель доступна в лизинг по стоимости от 8 450 000 рублей с применением субсидии на авансовый платёж до 500 000 рублей. Если оформить технику в финансовую аренду сроком на семь лет и с авансом от 24%, то ежемесячный платёж по договору лизинга составит 182 057 рублей, а за счёт налоговых преимуществ компании на ОСН смогут вернуть в бюджет более 5 600 000 рублей.*