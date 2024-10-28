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Posted 28 октября, 02:03

Published 28 октября, 02:03

Modified 28 октября, 02:05

Updated 28 октября, 02:05

Парень в шортах гуляет по Владивостоку в октябре

Марафон продолжается: горячие парни продолжают покорять улицы Владивостока — видео

28 октября 2024, 02:03
Фото: Изображение Midjourney

Парень в шортах гуляет по Владивостоку в октябре

Сюжет
Тепло
Молодые люди с завидным успехом продолжают жить, судя по всему, по летнему режиму во Владивостоке. По крайней мере гардероб некоторых свидетельствует об этом.

Пока Пожарский район радуется первому снегу, который выпал в большом количестве, жители дальневосточной столицы продолжают наслаждаться теплом. К слову, некоторые горожане давно не ощущают комфортной температуры для прогулок в летней одежде, но горячие парни — исключение.

Стоит отметить, что компанию таким жарким приморцам нередко составляют дамы, не разделяющие подобного выбора одежды. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что утренняя прогулка молодого человека в шортах состоялась, когда термометры показывали всего два градуса по Цельсию.

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