Марафон продолжается: горячие парни продолжают покорять улицы Владивостока — видео

Стоит отметить, что компанию таким жарким приморцам нередко составляют дамы, не разделяющие подобного выбора одежды. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что утренняя прогулка молодого человека в шортах состоялась, когда термометры показывали всего два градуса по Цельсию.