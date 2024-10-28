Марафон продолжается: горячие парни продолжают покорять улицы Владивостока — видео

Posted 28 октября, 02:03
Published 28 октября, 02:03
Modified 28 октября, 02:05
Updated 28 октября, 02:05
Пока Пожарский район радуется первому снегу, который выпал в большом количестве, жители дальневосточной столицы продолжают наслаждаться теплом. К слову, некоторые горожане давно не ощущают комфортной температуры для прогулок в летней одежде, но горячие парни — исключение.
Стоит отметить, что компанию таким жарким приморцам нередко составляют дамы, не разделяющие подобного выбора одежды. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что утренняя прогулка молодого человека в шортах состоялась, когда термометры показывали всего два градуса по Цельсию.