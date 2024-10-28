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Posted 28 октября, 04:54

Published 28 октября, 04:54

Modified 28 октября, 05:28

Updated 28 октября, 05:28

Регистрация собак стала обязательной процедурой для жителей Приморского края

Обяжут всех собачников Приморья: нерадивых владельцев животных будут штрафовать

28 октября 2024, 04:54
Фото: Изображение Midjourney

Регистрация собак стала обязательной процедурой для жителей Приморского края

Сюжет
Собаки
Во Владивостоке владельцы собак обязаны регистрировать своих любимцев на ветстанциях. Процедура бесплатная, но траты все равно предусмотрены. Неповиновение закону тоже чревато штрафными санкциями.

Домашних питомцев, возрастом от трех месяцев, необходимо регистрировать на станциях по борьбе с болезнями, сообщает пресс-служба правительства Приморья. Данная процедура бесплатная, владельцам необходимо только приобрести чип, стоимость которого начинается от 500 рублей.

«Процедура обязательна вне зависимости от размера и породы собаки», — отметили в официальном telegram-канале администрации.

В противном случае нерадивым хозяевам грозят штрафы от 500 до 1 000 рублей.

Также владельцам «хвостиков» необходимо помнить о том, что самовыгул животных запрещен. Более того, выгуливать питомцев без поводков и намордников нельзя. Приморцы должны убирать за своими любимцами во время прогулок в обязательном порядке.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице продолжаются рейды по выявлению нарушений в выгуле питомцев.

Жители Владивостока содействуют в борьбе с безответственностью владельцев собак
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