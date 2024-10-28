Обяжут всех собачников Приморья: нерадивых владельцев животных будут штрафовать

Posted 28 октября, 04:54
Published 28 октября, 04:54
Modified 28 октября, 05:28
Updated 28 октября, 05:28
Домашних питомцев, возрастом от трех месяцев, необходимо регистрировать на станциях по борьбе с болезнями, сообщает пресс-служба правительства Приморья. Данная процедура бесплатная, владельцам необходимо только приобрести чип, стоимость которого начинается от 500 рублей.
«Процедура обязательна вне зависимости от размера и породы собаки», — отметили в официальном telegram-канале администрации.
В противном случае нерадивым хозяевам грозят штрафы от 500 до 1 000 рублей.
Также владельцам «хвостиков» необходимо помнить о том, что самовыгул животных запрещен. Более того, выгуливать питомцев без поводков и намордников нельзя. Приморцы должны убирать за своими любимцами во время прогулок в обязательном порядке.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице продолжаются рейды по выявлению нарушений в выгуле питомцев.