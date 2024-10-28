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Posted 28 октября, 09:07

Published 28 октября, 09:07

Modified 28 октября, 09:09

Updated 28 октября, 09:09

Серьезная авария с перевертышем произошла на трассе в Приморском крае

Один без колес, второй лежит на крыше: жесткая авария случилась в Приморье — фото

28 октября 2024, 09:07
Фото: Изображение Midjourney

Серьезная авария с перевертышем произошла на трассе в Приморском крае

Сюжет
Травмы
На трассе Нововарваровка — Орловка в Приморье произошло жёсткое ДТП. Сообщают, что один из водителей выехал на «встречку», где в результате столкнулся с другим авто.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на шоссе Нововарваровка — Орловка в Приморье.

По предварительным данным, один из участников аварии выехал на «встречку» и столкнулся с другим авто. В результате оба транспортных средства оказались в кювете, один из автомобилей перевернулся. Фото с места происшествия появились в сети.

Фото: DPS VL

К счастью, водители не получили серьёзных травм, сообщают очевидцы. Другие обстоятельства выясняют.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП на федеральной трассе в Приморском крае.

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