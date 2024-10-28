Один без колес, второй лежит на крыше: жесткая авария случилась в Приморье — фото

Posted 28 октября, 09:07
Published 28 октября, 09:07
Modified 28 октября, 09:09
Updated 28 октября, 09:09
Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на шоссе Нововарваровка — Орловка в Приморье.
По предварительным данным, один из участников аварии выехал на «встречку» и столкнулся с другим авто. В результате оба транспортных средства оказались в кювете, один из автомобилей перевернулся. Фото с места происшествия появились в сети.
К счастью, водители не получили серьёзных травм, сообщают очевидцы. Другие обстоятельства выясняют.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП на федеральной трассе в Приморском крае.