Пламя полыхало на границе: в Приморском крае под угрозой оказались особые территории

Posted 28 октября, 02:55
Published 28 октября, 02:55
Modified 28 октября, 02:57
Updated 28 октября, 02:57
В пресс-службе нацпарка сообщили: горела трава и лес — примерно на территории 10 гектаров — в районе села Безверхово, рядом с землями «Земли леопарда» и заповедника «Кедровая падь».
— Оперативная группа среагировала вовремя, пламя не перекинулось на заповедные территории, — отметили в пресс-службе.
В нацпарке идёт активная подготовка к пожароопасному периоду — создаются минерализованные полосы, общая протяжённость которых 240 километров. Для проведения работ использовались бульдозеры и тракторы.
Также в заповеднике очистили лесные дороги.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как в нацпарке поступают с браконьерами.