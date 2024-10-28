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Posted 28 октября, 02:55

Published 28 октября, 02:55

Modified 28 октября, 02:57

Updated 28 октября, 02:57

Сильный пожар потушили в Приморском крае на подступах к национальному парку

Пламя полыхало на границе: в Приморском крае под угрозой оказались особые территории

28 октября 2024, 02:55
Фото: amurleo_land

Сильный пожар потушили в Приморском крае на подступах к национальному парку

Сюжет
Пожар
Сухая осень — традиционно пожароопасное время в Приморском крае. Под угрозой могут оказаться и особо охраняемые территории — заповедники, национальный парк. На днях оперативной группой нацпарка «Земля леопарда» было ликвидировано возгорание на подступах к заповеднику.

В пресс-службе нацпарка сообщили: горела трава и лес — примерно на территории 10 гектаров — в районе села Безверхово, рядом с землями «Земли леопарда» и заповедника «Кедровая падь».

— Оперативная группа среагировала вовремя, пламя не перекинулось на заповедные территории, — отметили в пресс-службе.

В нацпарке идёт активная подготовка к пожароопасному периоду — создаются минерализованные полосы, общая протяжённость которых 240 километров. Для проведения работ использовались бульдозеры и тракторы.

Также в заповеднике очистили лесные дороги.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как в нацпарке поступают с браконьерами.

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#Новости#Пожар#Земля леопарда#Нацпарк#Приморский край#Живая природа#Приморье#Происшествия
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