Пламя полыхало на границе: в Приморском крае под угрозой оказались особые территории

Сильный пожар потушили в Приморском крае на подступах к национальному парку

Сюжет Пожар

Сухая осень — традиционно пожароопасное время в Приморском крае. Под угрозой могут оказаться и особо охраняемые территории — заповедники, национальный парк. На днях оперативной группой нацпарка «Земля леопарда» было ликвидировано возгорание на подступах к заповеднику.

В пресс-службе нацпарка сообщили: горела трава и лес — примерно на территории 10 гектаров — в районе села Безверхово, рядом с землями «Земли леопарда» и заповедника «Кедровая падь». — Оперативная группа среагировала вовремя, пламя не перекинулось на заповедные территории, — отметили в пресс-службе. В нацпарке идёт активная подготовка к пожароопасному периоду — создаются минерализованные полосы, общая протяжённость которых 240 километров. Для проведения работ использовались бульдозеры и тракторы.



Также в заповеднике очистили лесные дороги. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как в нацпарке поступают с браконьерами. Любовь к лососю доведёт до цугундера жителя Приморского края Узнать подробнее