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Posted 28 октября, 03:53

Published 28 октября, 03:53

Modified 28 октября, 03:55

Updated 28 октября, 03:55

Подробности мощного пожара во дворе дома во Владивостоке

Под капотом выгорело всё: новые данные о пожаре около дома во Владивостоке — видео

28 октября 2024, 03:53
Фото: mchs_vdk

Подробности мощного пожара во дворе дома во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Машина вспыхнула в спальном районе Владивостока. Спасатели поделились подробностями происшествия.

В дальневосточной столице на Сафонова спасатели ликвидировали возгорание, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Легковушка вспыхнула в районе 11 часов утра.

Видео: primorye_online.

Когда пожарные прибыли на место инцидента, горела подкапотная часть и салон автомобиля.

«В результате пожара транспортное средство повреждено огнем на площади около 5 квадратных метров», — отметили в официальном telegram-канале спасателей.

Также стало известно, что в инциденте никто не пострадал. Специалисты разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Фото: mchs_vdk

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что кадры с машиной, которая вспыхнула на Сафонова, разлетелись в социальных сетях.

Машина вспыхнула прямо на ходу практически в самом центре Владивостока — видео
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