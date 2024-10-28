Под капотом выгорело всё: новые данные о пожаре около дома во Владивостоке — видео

Posted 28 октября, 03:53
Published 28 октября, 03:53
Modified 28 октября, 03:55
Updated 28 октября, 03:55
В дальневосточной столице на Сафонова спасатели ликвидировали возгорание, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Легковушка вспыхнула в районе 11 часов утра.
Когда пожарные прибыли на место инцидента, горела подкапотная часть и салон автомобиля.
«В результате пожара транспортное средство повреждено огнем на площади около 5 квадратных метров», — отметили в официальном telegram-канале спасателей.
Также стало известно, что в инциденте никто не пострадал. Специалисты разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что кадры с машиной, которая вспыхнула на Сафонова, разлетелись в социальных сетях.