Прямо в центре Владивостока на 9 дней: перекрытие, новая схема движения

Posted 28 октября, 07:47
Published 28 октября, 07:47
Modified 28 октября, 07:50
Updated 28 октября, 07:50
По данным Приморского водоканала, с 29 октября по 7 ноября в дальневосточной столице на пересечении Посьетской и 1-й Морской перекроют участок дороги. Данная мера необходима из-за предстоящих аварийных работ на канализационном коллекторе. Сотрудники Горканализации будут трудиться в районе дома №23 на Посьетской.
«Работы будут производиться с частичным сужением проезжей части дороги», — отметили в учреждении.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что горожане перебегали железнодорожные пути прямо перед «носом» электрички. Приморцев не смущали ни опущенный шлагбаум, ни красный сигнал светофора.