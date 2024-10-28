Прямо в центре Владивостока на 9 дней: перекрытие, новая схема движения

По данным Приморского водоканала, с 29 октября по 7 ноября в дальневосточной столице на пересечении Посьетской и 1-й Морской перекроют участок дороги. Данная мера необходима из-за предстоящих аварийных работ на канализационном коллекторе. Сотрудники Горканализации будут трудиться в районе дома №23 на Посьетской.