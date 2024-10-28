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Posted 28 октября, 07:47

Published 28 октября, 07:47

Modified 28 октября, 07:50

Updated 28 октября, 07:50

Частично перекроют движение в центре Владивостока

Прямо в центре Владивостока на 9 дней: перекрытие, новая схема движения

28 октября 2024, 07:47
Фото: vostokmedia.com

Частично перекроют движение в центре Владивостока

Сюжет
Ремонт дорог
Завтра, в связи с началом работ на канализационном коллекторе, ограничат движение автомобилистов на одной из центральных улиц Владивостока.

По данным Приморского водоканала, с 29 октября по 7 ноября в дальневосточной столице на пересечении Посьетской и 1-й Морской перекроют участок дороги. Данная мера необходима из-за предстоящих аварийных работ на канализационном коллекторе. Сотрудники Горканализации будут трудиться в районе дома №23 на Посьетской.

«Работы будут производиться с частичным сужением проезжей части дороги», — отметили в учреждении.
Фото: primvodokanal

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что горожане перебегали железнодорожные пути прямо перед «носом» электрички. Приморцев не смущали ни опущенный шлагбаум, ни красный сигнал светофора.

Торопятся на тот свет? — жители Приморья перешли жд пути перед «носом» электрички
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#Новости#Общество#Владивосток#Светофор#Ремонт дорог#Приморский край#Электричка#Железнодорожные пути#Аварийные работы
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