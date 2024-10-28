Posted 28 октября, 12:15
Published 28 октября, 12:15
Modified 28 октября, 12:15
Updated 28 октября, 12:15
Современный Тунис поддерживает многолетние отношения с Россией более ста лет. В 1921 году в Тунис пришла русская эскадра императорского флота. Тысячи русских дворян, спасаясь от революции, остались в этой стране и оказали значительное влияние на ее развитие, участвуя в строительстве, образовании и медицинской практике. На сегодняшний день государства продолжают активно сотрудничать в экономической, политической и туристической сферах.
По словам Юрия Зайцева, руководителя представительства Россотрудничества в Тунисе, страна обладает обширными возможностями для развития. Экономика Туниса не ограничивается лишь туристической сферой и историческими памятниками времен Карфагена. Россия в свою очередь может предоставить Тунису различные перспективы. В настоящее время взаимодействие с Тунисом активно обновляется. Визит Сергея Лаврова, министра иностранных дел Российской Федерации, в 2023 году стал важным шагом для усиления этого интереса. Поступает множество предложений о сотрудничестве как на федеральном, так и региональном уровне.
Тунис стал популярным туристическим направлением для многих россиян. Вдоль всей границы этой страны пролегает живописное морское побережье. Уникальные исторические артефакты, приятный климат и множество оливковых деревьев делают Тунис привлекательным экзотическим местом для российских туристов. Тунисцы также выражают добрые чувства к россиянам и их стране.
Сотрудничество между двумя странами развивается не только в области туризма, но и в сфере культурного обмена. Предприниматель Мехди Дусс отмечает, что россияне отличаются терпением, а Россия подарила ему качественное образование, семью и друзей.
Что касается распространенного мнения о притеснении женщин в Тунисе, это не соответствует действительности, поскольку Тунис является либеральной страной, где права женщин защищены. Христина Романенко, глава Тунисско-Российской торгово-промышленной палаты, подчеркивает, что в Тунисе нет предвзятости по отношению к женщинам. Она также добавила, что 13 августа отмечается День женщины в Тунисе. В этот день в Москве был подписан договор о сотрудничестве между тунисской Telnet Holding и «Роскосмосом» в области космических технологий. В Россию прилетят тунисские женщины-космонавты, из которых будут выбраны претендентки на запуск в космос.
«Новый мир» представляет собой документальный проект с полным циклом фильмов про отношения России и государств-партнеров: Китайской Народной Республики, Бразилии, Индии, Сербии, ЮАР и Беларуси — в первом сезоне, Кубы, Туниса, ОАЭ, Индонезии и Египта — во втором.
Каждый фильм иллюстрирует культурные, экономические, исторические и личные связи между двумя государствами, а также общую цель в направлении многополярного будущего. Проект раскрывает восприятие русских в разных странах и формирует представление о России у народов мира. Ключевая задача заключается в том, чтобы показать, что Россия занимает одну из ведущих позиций среди мировой элиты в эпоху многополярности. Этот проект был инициирован при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).