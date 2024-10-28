Что касается распространенного мнения о притеснении женщин в Тунисе, это не соответствует действительности, поскольку Тунис является либеральной страной, где права женщин защищены. Христина Романенко, глава Тунисско-Российской торгово-промышленной палаты, подчеркивает, что в Тунисе нет предвзятости по отношению к женщинам. Она также добавила, что 13 августа отмечается День женщины в Тунисе. В этот день в Москве был подписан договор о сотрудничестве между тунисской Telnet Holding и «Роскосмосом» в области космических технологий. В Россию прилетят тунисские женщины-космонавты, из которых будут выбраны претендентки на запуск в космос.