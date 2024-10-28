Шеньян станет ближе к Приморью: инициативы Олега Кожемяко поддержали в Поднебесной

Posted 28 октября, 03:06
Published 28 октября, 03:06
Modified 28 октября, 03:08
Updated 28 октября, 03:08
На прошлой неделе в городе Шеньян, провинции Ляонин стартовал второй Российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества, в котором приняла участие правительственная делегация Приморья под руководством губернатора Олега Кожемяко.
Глава региона прибыл с рабочим визитом в Шеньян наряду с несколькими другими российскими губернаторами, однако власти провинции именно приморскому главе уделили особое внимание — личную встречу Первый секретарь комитета Коммунистической партии Китая провинции Ляонин Хао Пэн провел только с Олегом Кожемяко. Причем встреча носила предметный характер, а не была формальным, протокольным мероприятием. Руководителям удалось достичь конкретных договоренностей, было принято решение их усилить по итогам встречи во Владивостоке в ноябре этого года. Это в очередной раз говорит о том, что авторитет главы Приморья среди руководителей регионов КНР значительно вырос за последние годы, и развитие сотрудничества с нашим регионом в приоритете у китайских властей.
Примечательно и символично, что поездка губернатора Приморья на второй Российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества проходила аккурат во время проведения форума БРИКС в Казани. Весь мир наблюдал, как плотно общались там лидеры России и КНР. Это сотрудничество обретает действительно стратегические перспективы, и роль регионов при реализации планов — огромна.
Понимая это, Олег Кожемяко наращивает прямые контакты с коллегами из приграничных и соседних провинций. Причем делает он это с первого дня своей работы на посту главы региона, понимая, что именно главам субъектов на местах воплощать в жизнь экономический и прочие проекты.
Как обозначил Олег Кожемяко, проведение форума с участием многих российских и китайских регионов демонстрирует общую готовность и стремление к расширению двусторонних региональных связей. Именно эту задачу поставили руководители наших государств — Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин — на встрече в мае этого года в Пекине.
Одной значимых договоренностей, которой удалось достичь, стала перспектива возобновления прямого сообщения между регионами. Этот вопрос одним из первых был озвучен в ходе личной встречи Олега Кожемяко с Первым секретарём комитета Коммунистической партии Китая провинции Ляонин Хао Пэн.
Глава Приморья уточнил, что летом этого года был возобновлен авиарейс Владивосток-Далянь, который за прошедшие месяцы смог перевезти уже более 22 тысячи человек. Следующим шагом, по его словам, должно стать возобновление рейса Владивосток-Шеньян, который ранее также пользовался популярностью у российских и китайских жителей.
«Между Приморским краем и провинцией Ляонин выполняются хорошие маршруты, связанные с туристическим потоком. Только авиарейсами было перевезено 22 тысячи пассажиров. Я думаю, что перед нами стоят задачи, в том числе, запустить рейс Владивосток-Шеньян, чтобы увеличить поток туристов и создать в Шеньяне хаб. Так приморские туристы могли бы перемещаться в другие города Китая или страны. Шеньян — очень удобная для этого площадка, которая стала бы выгодной обоим регионам», — заявил губернатор Приморского края.
Во время зарубежных визитов Кожемяко не забывает о продвижении экологических приморских продуктов. Благодаря этой работе липовый мед, например, уже стал визитной карточкой приморского экспорта. Интерес у туристов и крупных компаний к приморскому меду появился именно благодаря главе региона — Олег Кожемяко лично рассказывает о приморском продукте и его производстве.
Эта поездка в Шеньян не стала исключением — во время визита губернатор предложил китайским партнерам обратить внимание на высококачественный мед приморских производителей и лучшую в мире борную кислоту от Дальнегорского ГОКа. Олег Кожемяко предложил наращивать объемы поставок меда, зерна, сои, кукурузы, мяса, молока, рыбной продукции, высокотехнологичных пищевых и кормовых биокомплексов, а также продукции лесопереработки.
В области культуры Приморскому краю есть что предложить китайским гостям. В первую очередь огромный творческий потенциал представлен Мариинским театром. Очередную премьеру китайские зрители смогут увидеть с 21 по 23 декабря на сцене Ляонинского балетного театра. Там состоится показ спектакля «Щелкунчик».
«2024 и 2025 годы объявлены перекрестными Годами культуры наших стран. Мы готовы предложить китайским гостям огромный творческий потенциал края. А школьникам и студентам провинции — наши крупные спортивные международные мероприятия, где китайские дети уже успели себя показать, завоевав 17 медалей в летней студенческой спартакиаде „Молодость Приморья“, — отметил глава Приморья.
Руководитель провинции Ляонин Хао Пэн поддержал предложения Олега Кожемяко и попросил направить перечень предложений для дальнейшей их проработки.
«После встречи я поручу нашей команде работать над всеми вашими предложениями. Направьте нам перечень всех ваших проектов, включая Дни Приморского края в Шеньяне (провинции Ляонин). Будем оказывать всевозможную поддержку по проведению данного мероприятия. Мы также поддерживаем введение рейса между городами Шеньян и Владивосток», — подчеркнул Первый секретарь КПК провинции Ляонин.
Во время своего выступления перед участниками форума Олег Кожемяко обратил особое внимание на перспективы развития всесторонних партнерских отношений между Приморьем и провинцией Лионин, а также в целом с Китаем.
«После открытия границ в 2023 году мы активно начали восстанавливать наши связи с Китаем. В результате совместной работы по итогам прошлого года торговый оборот между Китаем и Приморьем вырос на 14% и достиг 8,6 миллиарда долларов — это почти половина торгового оборота Дальнего Востока России с Китаем. Приморье — крупнейший мультимодальный контейнерный хаб. Здесь обрабатывается каждый второй морской контейнер России», — заявил Губернатор Приморского края.
Открытие представительств Приморского края в городах Китая дает новый толчок в развитии партнерства. Так, открывшиеся представительства региона в Даляне в Харбине значительно улучшили коммуникацию между российским и китайским регионами, что содействует развитию бизнес-контактов, отметил Олег Кожемяко.
«Знаю, что провинция Ляонин планирует открыть свое представительство в Приморском крае. Мы поддерживаем эту инициативу», — подчеркнул глава Приморья.
Глава Приморья рассказал участникам потенциальным инвесторам КНР о перспективах сотрудничества в рамках стратегических проектов на базе ТОР и СПВ с налоговыми льготами на 10 лет. Особенно актуальным это станет после запуска международной ТОР, где условия для инвесторов практически не будут отличаться от китайских свободных экономических зон.
«В Приморье китайские компании уже воплощают в жизнь более 40 инвестиционных проектов в сфере лесопереработки, сельского хозяйства, гостиничного бизнеса, машиностроения, строительства. Мы видим большой приток китайских инвестиций в сельское хозяйство. У нас есть большие перспективные площади, ранее занимаемые под рисоводство. Готовы предоставить инвестору из Ляонина до 30 тысяч гектаров для выращивания риса. Также Приморье выпускает экологически чистую продукцию — кукурузу, сою. С учетом высоких экспортных пошлин приглашаем китайских бизнесменов инвестировать в строительство завода по переработке зерна», — акцентировал Губернатор Приморья.
Китайские инвесторы могут принять участие и в реализации проектов по расширению портовых мощностей и строительству нового современного международного порта, чтобы расширить возможности перевалки грузов предприятий Китая.
В завершение выступления Олег Кожемяко пригласил китайские власти и бизнес-сообщество принять участие в Инвестиционно-промышленном форуме, который состоится во Владивостоке 25 ноября и станет удобной площадкой для дальнейших переговоров между предприятиями наших регионов.