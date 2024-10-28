Шеньян станет ближе к Приморью: инициативы Олега Кожемяко поддержали в Поднебесной

Глава региона прибыл с рабочим визитом в Шеньян наряду с несколькими другими российскими губернаторами, однако власти провинции именно приморскому главе уделили особое внимание — личную встречу Первый секретарь комитета Коммунистической партии Китая провинции Ляонин Хао Пэн провел только с Олегом Кожемяко. Причем встреча носила предметный характер, а не была формальным, протокольным мероприятием. Руководителям удалось достичь конкретных договоренностей, было принято решение их усилить по итогам встречи во Владивостоке в ноябре этого года. Это в очередной раз говорит о том, что авторитет главы Приморья среди руководителей регионов КНР значительно вырос за последние годы, и развитие сотрудничества с нашим регионом в приоритете у китайских властей.