Снег лежит на перевалах, на окнах домов рисуются узоры: зима наступает в Приморье

Posted 28 октября, 07:06
Published 28 октября, 07:06
Modified 28 октября, 07:08
Updated 28 октября, 07:08
Осень скоро отступит, а зима все ближе, дает погода понять жителям Приморья. На перевалах уже выпал снег, рассказывают автомобилисты. Ехать приходится особенно осторожно.
В сети появилось видео, снятое в Красноармейском районе. По словам автора, на кадрах перевал Сихотэ-Алиньского заповедника по пути в сторону Таежного.
В других районах края ночью тоже заморозки. На окнах домов в Украинке Пограничного района уже появились морозные узоры. Видео местные жители поделились в новых медиа.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уже скоро в Приморье ожидаются осадки: в крае выпадет дождь со снегом. При этом местами возможно повышение температур.