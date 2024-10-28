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Posted 28 октября, 07:06

Published 28 октября, 07:06

Modified 28 октября, 07:08

Updated 28 октября, 07:08

Первым сугробам на перевалах и узорам на окнах удивились жители Приморского края

Снег лежит на перевалах, на окнах домов рисуются узоры: зима наступает в Приморье

28 октября 2024, 07:06
Фото: Изображение Midjourney

Первым сугробам на перевалах и узорам на окнах удивились жители Приморского края

Сюжет
Погода
Некоторые районы Приморья заметно подморозило. На перевалах лежит снег, автомобилисты с трудом объезжают накат, а на окнах жилых домов появились ажурные узоры.

Осень скоро отступит, а зима все ближе, дает погода понять жителям Приморья. На перевалах уже выпал снег, рассказывают автомобилисты. Ехать приходится особенно осторожно.

В сети появилось видео, снятое в Красноармейском районе. По словам автора, на кадрах перевал Сихотэ-Алиньского заповедника по пути в сторону Таежного.

Видео: pogoda_25_region.

В других районах края ночью тоже заморозки. На окнах домов в Украинке Пограничного района уже появились морозные узоры. Видео местные жители поделились в новых медиа.

Фото: pogoda_25_region

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уже скоро в Приморье ожидаются осадки: в крае выпадет дождь со снегом. При этом местами возможно повышение температур.

Дождь со снегом и холодные ночи: октябрь покажет характер напоследок в Приморье
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