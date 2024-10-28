Собрал полный зал и «заставил» целоваться: концерт легенды 90-х прошел в Приморье

Однако любое мероприятие рано или поздно заканчивается. Традиционно масштабное событие не обошлось без столпотворения на дороге. Люди пешком возвращались к машинам, автомобилисты простаивали в пробках и в сторону Артема, и даже периодически в направлении центра.