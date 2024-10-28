Собрал полный зал и «заставил» целоваться: концерт легенды 90-х прошел в Приморье

Posted 28 октября, 03:19
Published 28 октября, 03:19
Modified 28 октября, 03:21
Updated 28 октября, 03:21
Во Владивостоке отгремели два концерта (12+) подряд легендарной группы «Руки Вверх». Судя по кадрам, на втором мероприятии был аншлаг. Страшно представить, сколько людей посетили субботнюю тусовку.
Стоит отметить, что коллектив, зародившийся в девяностых, обладает невероятной способностью. Солист заставил танцевать абсолютно всех, даже самых брутальных гостей.
К слову, приморцы умудрились не только подвигать телами под ритмичные песни, но и вдоволь нацеловаться. Речь основателя группы спровоцировала фанатов и на такое.
Однако любое мероприятие рано или поздно заканчивается. Традиционно масштабное событие не обошлось без столпотворения на дороге. Люди пешком возвращались к машинам, автомобилисты простаивали в пробках и в сторону Артема, и даже периодически в направлении центра.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что концерт певицы Максим наделал немало шуму в центре дальневосточной столицы.