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Posted 28 октября, 03:19

Published 28 октября, 03:19

Modified 28 октября, 03:21

Updated 28 октября, 03:21

Концерт популярнейшей группы прошел во Владивостоке

Собрал полный зал и «заставил» целоваться: концерт легенды 90-х прошел в Приморье

28 октября 2024, 03:19
Фото: vostokmedia.com

Концерт популярнейшей группы прошел во Владивостоке

Сюжет
Пробки
Известная, можно сказать культовая, поп-группа вновь прибыла во Владивосток. Тысячи приморцев подняли руки вверх на несколько часов и были счастливы.

Во Владивостоке отгремели два концерта (12+) подряд легендарной группы «Руки Вверх». Судя по кадрам, на втором мероприятии был аншлаг. Страшно представить, сколько людей посетили субботнюю тусовку.

Видео: vostokmedia.com.

Стоит отметить, что коллектив, зародившийся в девяностых, обладает невероятной способностью. Солист заставил танцевать абсолютно всех, даже самых брутальных гостей.

Видео: vostokmedia.com.

К слову, приморцы умудрились не только подвигать телами под ритмичные песни, но и вдоволь нацеловаться. Речь основателя группы спровоцировала фанатов и на такое.

Видео: vostokmedia.com.

Однако любое мероприятие рано или поздно заканчивается. Традиционно масштабное событие не обошлось без столпотворения на дороге. Люди пешком возвращались к машинам, автомобилисты простаивали в пробках и в сторону Артема, и даже периодически в направлении центра.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что концерт певицы Максим наделал немало шуму в центре дальневосточной столицы.

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