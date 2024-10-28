Сотни тонн дикого меда из Приморья будут экспортировать в Китай

Posted 28 октября, 06:06
Published 28 октября, 06:06
Modified 28 октября, 06:08
Updated 28 октября, 06:08
Экспорт таежного меда из Приморья в Китай планируют увеличить в ближайшем будущем, сообщает правительство Приморья. Переговоры о поставках прошли во время визита делегации Приморского края в провинцию Ляонин КНР.
По словам руководителя агентства по развитию пчеловодства края Рамиля Еникеева, Приморье — одно из немногих мест в мире, где собирают дикий таежный мед. При этом спрос на этот экологически чистый продукт внутри страны пока ниже, чем его производство.
Лидер отрасли отметил, что благодаря близости к покупателям в Китае и высокому качеству меда, производство меда в Приморье ориентировано на экспорт.
В ходе визита делегации из Приморья в китайскую провинцию Ляонин прошла встреча с компанией из Харбина, которая занимается импортом, торговлей и логистикой.
Представители двух сторон обсудили поставки таежного меда из Приморья в Китай, мероприятия по популяризации этого полезного продукта, а также работу с блогерами. Также специалисты отрасли изучили рынок фальсификата.
С начала 2024 года из Приморья в Китай отправили свыше 450 тонн таежного меда. В крае планируют расширить поставки и отправлять продукцию во Вьетнам и арабские страны.
Глава региона Олег Кожемяко отметил, что Приморский край является одним из лидеров в производстве меда. Он подчеркнул, что за последние годы объем экспорта меда достигло 1,8 тысячи тонн, но потенциал отрасли достигает 15 тысяч тонн. Для объединения и вывода частных производителей на широкий рынок в крае создали агентство по развитию пчеловодства.
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