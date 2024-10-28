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Posted 28 октября, 06:06

Published 28 октября, 06:06

Modified 28 октября, 06:08

Updated 28 октября, 06:08

Сотни тонн дикого меда из Приморья будут экспортировать в Китай

Сотни тонн дикого меда из Приморья будут экспортировать в Китай

28 октября 2024, 06:06
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Экспорт
Приморский край рассматривает возможность экспортировать таежный мед в Китай, Вьетнам и страны арабского мира. Уникальный дикий мед не производят практически нигде кроме России.

Экспорт таежного меда из Приморья в Китай планируют увеличить в ближайшем будущем, сообщает правительство Приморья. Переговоры о поставках прошли во время визита делегации Приморского края в провинцию Ляонин КНР.

По словам руководителя агентства по развитию пчеловодства края Рамиля Еникеева, Приморье — одно из немногих мест в мире, где собирают дикий таежный мед. При этом спрос на этот экологически чистый продукт внутри страны пока ниже, чем его производство.

Лидер отрасли отметил, что благодаря близости к покупателям в Китае и высокому качеству меда, производство меда в Приморье ориентировано на экспорт.

Фото: Правительство Приморского края

В ходе визита делегации из Приморья в китайскую провинцию Ляонин прошла встреча с компанией из Харбина, которая занимается импортом, торговлей и логистикой.

Представители двух сторон обсудили поставки таежного меда из Приморья в Китай, мероприятия по популяризации этого полезного продукта, а также работу с блогерами. Также специалисты отрасли изучили рынок фальсификата.

С начала 2024 года из Приморья в Китай отправили свыше 450 тонн таежного меда. В крае планируют расширить поставки и отправлять продукцию во Вьетнам и арабские страны.

Глава региона Олег Кожемяко отметил, что Приморский край является одним из лидеров в производстве меда. Он подчеркнул, что за последние годы объем экспорта меда достигло 1,8 тысячи тонн, но потенциал отрасли достигает 15 тысяч тонн. Для объединения и вывода частных производителей на широкий рынок в крае создали агентство по развитию пчеловодства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что говорит о популярном среди жителей Приморья мифе.

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