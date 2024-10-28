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Posted 28 октября, 00:16

Published 28 октября, 00:16

Modified 28 октября, 00:18

Updated 28 октября, 00:18

Страшный сон бабушек: жаркий парень в шортах прогулялся по Владивостоку — видео

Страшный сон бабушек: жаркий парень в шортах прогулялся по Владивостоку — видео

28 октября 2024, 00:16
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Погода
Молодой горячий мужчина лихо прошелся в летней одежде по утреннему Владивостоку. И неважно, что на улице 2 градуса. Наверняка, смельчака греет сердце.

На улицах Владивостока все чаще и чаще встречаются приморцы, которые уже достали куртки и даже пуховики из шкафов. Однако находятся и те, кто, судя по всему, забыл о приближении зимы.

На камеру горожанина попала пара, словно лед и пламя. Девушка укуталась в шубку, а ее спутник все еще «выгуливает» летние шортики.

«Отчаянный парень. Я в зимней куртке еле согрелась в машине. К слову, на улице было 2 градуса», — отметила жительница дальневосточной столицы.
Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ночные заморозки становятся завсегдатаями в Приморском крае.

Продрогнем и промокнем: ночные заморозки и дожди накроют Приморский край
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