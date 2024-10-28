Страшный сон бабушек: жаркий парень в шортах прогулялся по Владивостоку — видео

Posted 28 октября, 00:16
Published 28 октября, 00:16
Modified 28 октября, 00:18
Updated 28 октября, 00:18
На улицах Владивостока все чаще и чаще встречаются приморцы, которые уже достали куртки и даже пуховики из шкафов. Однако находятся и те, кто, судя по всему, забыл о приближении зимы.
На камеру горожанина попала пара, словно лед и пламя. Девушка укуталась в шубку, а ее спутник все еще «выгуливает» летние шортики.
«Отчаянный парень. Я в зимней куртке еле согрелась в машине. К слову, на улице было 2 градуса», — отметила жительница дальневосточной столицы.