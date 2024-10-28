Центр увековечения памяти погибших при защите Отечества создан во Владивостоке

На торжественной церемонии открытия присутствовали работники прокуратуры Приморского края. Затем они побывали в музее, где, как сообщила пресс-служба ведомства, хранятся бережно собранные общественниками поисковые находки и экспонаты, отражающие важные исторические вехи России и Приморского края.