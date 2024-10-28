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Posted 28 октября, 02:23

Published 28 октября, 02:23

Modified 28 октября, 02:25

Updated 28 октября, 02:25

Во Владивостоке создан Центр увековечения памяти погибших при защите Отечества

Центр увековечения памяти погибших при защите Отечества создан во Владивостоке

28 октября 2024, 02:23
Фото: prosecutor_pk

Во Владивостоке создан Центр увековечения памяти погибших при защите Отечества

Сюжет
Память
Объединение «Авиапоиск», активно работающее в Приморском крае, создало во Владивостоке Центр увековечения памяти погибших при защите Отечества. Небольшой — пока — музей расположился в здании «Авиапоиска».

На днях рядом с Центром был открыт мурал, запечатлевший приморских героев-лётчиков, павших в небе СВО.

Видео: prosecutor_pk.

На торжественной церемонии открытия присутствовали работники прокуратуры Приморского края. Затем они побывали в музее, где, как сообщила пресс-служба ведомства, хранятся бережно собранные общественниками поисковые находки и экспонаты, отражающие важные исторические вехи России и Приморского края.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как во Владивостоке открыли мурал героическим летчикам Приморья.

«Будем жить»: во Владивостоке открыли мурал, посвящённый приморским лётчикам
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#Новости#Общество#Видео#Владивосток#СВО#Память#Приморский край
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