Центр увековечения памяти погибших при защите Отечества создан во Владивостоке

Posted 28 октября, 02:23
Published 28 октября, 02:23
Modified 28 октября, 02:25
Updated 28 октября, 02:25
На днях рядом с Центром был открыт мурал, запечатлевший приморских героев-лётчиков, павших в небе СВО.
На торжественной церемонии открытия присутствовали работники прокуратуры Приморского края. Затем они побывали в музее, где, как сообщила пресс-служба ведомства, хранятся бережно собранные общественниками поисковые находки и экспонаты, отражающие важные исторические вехи России и Приморского края.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как во Владивостоке открыли мурал героическим летчикам Приморья.