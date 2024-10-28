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Posted 28 октября, 03:18

Published 28 октября, 03:18

Modified 28 октября, 03:20

Updated 28 октября, 03:20

Женщину с редким заболеванием прооперировали во Владивостоке

Выжила благодаря донорам: женщина с пурпурой истекала кровью в Приморье

28 октября 2024, 03:18
Фото: Изображение Midjourney

Женщину с редким заболеванием прооперировали во Владивостоке

Сюжет
Врачи
Жительница Приморского края попала в больницу редкой болезнью. Горожанка страдала от кровоточивости даже от мелких травм.

Женщину с редким заболеванием госпитализировали в отделение травматологии, сообщает пресс-служба Тысячекоечной больницы. У пациентки диагностировали идиопатическую тромбоцитопеническую пурпуру, — повышенную кровоточивость даже при незначительных травмах.

Больная нуждалась в оперативном вмешательстве. Но ей нужна было подготовка к сложному процессу, которая заняла примерно полторы недели. Стоит отметить, что пациентке было необходимо переливание крови и до, и после операции.

«Индивидуально для нашей пациентки на Краевую станцию переливания крови приходили доноры и сдавали кровь необходимой группы», — говорит врач травматолог-ортопед Анастасия Колесникова.

Операция длилась два часа и прошла успешно. Женщину уже выписали домой с положительной динамикой на выздоровление.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что беременную жительницу Лучегорска экстренно госпитализировали во Владивосток на вертолете.

Экстренно по небу: беременную с опасной патологией госпитализировали во Владивосток
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#Новости#Владивосток#Врачи#Операция#Переливание крови#Донорство#Лучегорск#Приморский край#Происшествия#Госпитализация
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