Выжила благодаря донорам: женщина с пурпурой истекала кровью в Приморье

Posted 28 октября, 03:18
Published 28 октября, 03:18
Modified 28 октября, 03:20
Updated 28 октября, 03:20
Женщину с редким заболеванием госпитализировали в отделение травматологии, сообщает пресс-служба Тысячекоечной больницы. У пациентки диагностировали идиопатическую тромбоцитопеническую пурпуру, — повышенную кровоточивость даже при незначительных травмах.
Больная нуждалась в оперативном вмешательстве. Но ей нужна было подготовка к сложному процессу, которая заняла примерно полторы недели. Стоит отметить, что пациентке было необходимо переливание крови и до, и после операции.
«Индивидуально для нашей пациентки на Краевую станцию переливания крови приходили доноры и сдавали кровь необходимой группы», — говорит врач травматолог-ортопед Анастасия Колесникова.
Операция длилась два часа и прошла успешно. Женщину уже выписали домой с положительной динамикой на выздоровление.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что беременную жительницу Лучегорска экстренно госпитализировали во Владивосток на вертолете.