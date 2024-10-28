Заморозки ночью и весеннее тепло после обеда: прогноз погоды на завтра в Приморье

Завтра, 29 октября, погода в Приморье будет зависеть от области повышенного атмосферного давления, дождей в крае не ожидается. Ветер будет западный и юго-западный, слабый до умеренного, днем умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до -7°С, а днем от +10 до +15°C.