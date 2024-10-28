Заморозки ночью и весеннее тепло после обеда: прогноз погоды на завтра в Приморье

Posted 28 октября, 10:14
Published 28 октября, 10:14
Modified 28 октября, 10:16
Updated 28 октября, 10:16
Завтра, 29 октября, погода в Приморье будет зависеть от области повышенного атмосферного давления, дождей в крае не ожидается. Ветер будет западный и юго-западный, слабый до умеренного, днем умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до -7°С, а днем от +10 до +15°C.
Во Владивостоке ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер будет западный, днем изменится на юго-восточный и станет умеренным, к вечеру усилится. Температура воздуха ночью составит +2…+4°C, днем — +10…+12°C.
В Уссурийске также прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер будет слабый, днем умеренный южный, к вечеру до сильного. Температура воздуха ночью опустится до -3…-5°C, а днем поднимется до +13…+15°C.
В Находке ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет слабым или умеренным. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до +2°C, а днем от +12 до +14°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье почувствовали приближение зимы.