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Posted 28 октября, 10:14

Published 28 октября, 10:14

Modified 28 октября, 10:16

Updated 28 октября, 10:16

Синоптики рассказали о погоде на завтра в Приморском крае

Заморозки ночью и весеннее тепло после обеда: прогноз погоды на завтра в Приморье

28 октября 2024, 10:14
Фото: Изображение Midjourney

Синоптики рассказали о погоде на завтра в Приморском крае

Сюжет
Погода
Завтра в Приморье температура воздуха ночью составит +5…-7°С, днем поднимется до +10…+15°C. Чего ещё ждать от погоды в крае?

Завтра, 29 октября, погода в Приморье будет зависеть от области повышенного атмосферного давления, дождей в крае не ожидается. Ветер будет западный и юго-западный, слабый до умеренного, днем умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до -7°С, а днем от +10 до +15°C.

Во Владивостоке ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер будет западный, днем изменится на юго-восточный и станет умеренным, к вечеру усилится. Температура воздуха ночью составит +2…+4°C, днем — +10…+12°C.

В Уссурийске также прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер будет слабый, днем умеренный южный, к вечеру до сильного. Температура воздуха ночью опустится до -3…-5°C, а днем поднимется до +13…+15°C.

В Находке ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет слабым или умеренным. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до +2°C, а днем от +12 до +14°C.

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