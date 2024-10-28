Завершился ремонт стадионов рядом со школами Владивостока

В пресс-службе администрации Владивостока также уточнили, что в городе фактически завершён капитальный ремонт спортивных объектов. Уже полностью готовы спортплощадки у школ № 7, 53, 58, 60, 64, а также в центре образования «Ступени» и других. К середине ноября будет завершён ремонт ещё девяти стадионов.