Завершился ремонт стадионов рядом со школами Владивостока

Posted 28 октября, 04:50
Published 28 октября, 04:50
Modified 28 октября, 04:52
Updated 28 октября, 04:52
В управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока сообщили: большой объём работ проведён на стадионе у школы № 47.
На спортивном объекте полностью обновлено резиновое покрытие. Здесь появились беговые дорожки, а покрытие футбольного поля застелили заново. Также рядом со стадионом появилась воркаут-зона, где установлены турники и тренажеры.
— Полностью приведены в порядок волейбольная и баскетбольная площадки. Для всех зон были заменены необходимые для подвижных игр снаряды: футбольные ворота, сетки, баскетбольные кольца. На территории установили урны и лавочки, а также обновили трибуну для зрителей, — рассказал специалист управления образования Сергей Никифоров.
А у центра образования «Вектор» на улице Щитовой теперь есть новая, с иголочки спортивная площадка. Здесь также оборудовали волейбольное поле, поставили тренажеры. И территорию вокруг площадки полностью привели в порядок.
В пресс-службе администрации Владивостока также уточнили, что в городе фактически завершён капитальный ремонт спортивных объектов. Уже полностью готовы спортплощадки у школ № 7, 53, 58, 60, 64, а также в центре образования «Ступени» и других. К середине ноября будет завершён ремонт ещё девяти стадионов.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало об открытии новой воркаут-зоны на пляже МГУ.