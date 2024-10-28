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Posted 28 октября, 04:50

Published 28 октября, 04:50

Modified 28 октября, 04:52

Updated 28 октября, 04:52

Во Владивостоке завершился ремонт стадионов при образовательных учреждениях

Завершился ремонт стадионов рядом со школами Владивостока

28 октября 2024, 04:50
Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru

Во Владивостоке завершился ремонт стадионов при образовательных учреждениях

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Наш Город
Капитальный ремонт двух стадионов — у школы № 47 и центра образования «Вектор» — завершён во Владивостоке. Спортивные объекты будут радовать не только учащихся, но и жителей прилегающих домов.

В управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока сообщили: большой объём работ проведён на стадионе у школы № 47.

На спортивном объекте полностью обновлено резиновое покрытие. Здесь появились беговые дорожки, а покрытие футбольного поля застелили заново. Также рядом со стадионом появилась воркаут-зона, где установлены турники и тренажеры.

— Полностью приведены в порядок волейбольная и баскетбольная площадки. Для всех зон были заменены необходимые для подвижных игр снаряды: футбольные ворота, сетки, баскетбольные кольца. На территории установили урны и лавочки, а также обновили трибуну для зрителей, — рассказал специалист управления образования Сергей Никифоров.

Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru

А у центра образования «Вектор» на улице Щитовой теперь есть новая, с иголочки спортивная площадка. Здесь также оборудовали волейбольное поле, поставили тренажеры. И территорию вокруг площадки полностью привели в порядок.

В пресс-службе администрации Владивостока также уточнили, что в городе фактически завершён капитальный ремонт спортивных объектов. Уже полностью готовы спортплощадки у школ № 7, 53, 58, 60, 64, а также в центре образования «Ступени» и других. К середине ноября будет завершён ремонт ещё девяти стадионов.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало об открытии новой воркаут-зоны на пляже МГУ.

Воплощай мечты и будь на спорте: воркаут-зона открылась во Владивостоке
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#Новости#Владивосток#Спортивные площадки#Приморский край#Наш Город
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