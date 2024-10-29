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Posted 29 октября, 07:25

Published 29 октября, 07:25

Modified 29 октября, 07:28

Updated 29 октября, 07:28

Детский инсульт поражает около 100 тысяч детей ежегодно

100 000 детей в год: как распознать инсульт у ребенка жителям Приморья? — симптомы

29 октября 2024, 07:25
Фото: Изображение Midjourney.

Детский инсульт поражает около 100 тысяч детей ежегодно

Сюжет
Дети
100 тысяч малышей страдает ежегодно от инсульта. Как жителям Приморского края обезопасить своих детей от такого серьезного недуга?

Сегодня, 29 октября, отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Острое нарушение кровообращение мозга, поражающее центральную нервную систему, может настигнуть даже ребенка.

Оказывается, около 100 000 детей до 14 лет страдают от инсульта. Около 38% случаев фиксируются у малышей до трех лет. Подростки, можно сказать, вне зоны риска, — всего 1%.

Какие же симптомы могут стать волнительным «звоночком» для родителей? Специалисты из Краевого клинического центра рассказали, когда стоит начать волноваться.

  • Внезапное нарушение чувствительности ноги, руки, лица;
  • Если ребенок стал трудно произносить слова, понимать речь родителей или разговаривать;
  • Если ребенок внезапно стал плохо видеть или зрение пропало совсем (чаще один глаз);
  • В глазах стало двоиться. Ребенок может не сказать об этом родителям и для компенсации глаз начал прищуривать или закрывать ладошкой;
  • Беспричинная головная боль;
  • Появились головокружение, потеря равновесия и ориентации в пространстве;
  • Если ребенок временно потерял контроль над мочеиспусканием и дефекацией.

Вышеперечисленное может серьезно ударить на умственные способности ребенка. Дети становятся рассеянными, несобранными, а их память ухудшается.

«При появлении этих симптомов необходимо срочно вызывать скорую помощь», — отметили в Детском здравоохранении Приморского края.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что психологи рекомендуют обращать внимание на подозрительное поведение детей.

Спасите жизнь ребенка — не оставайтесь в стороне от чужой беды
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