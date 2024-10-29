100 000 детей в год: как распознать инсульт у ребенка жителям Приморья? — симптомы

Posted 29 октября, 07:25
Published 29 октября, 07:25
Modified 29 октября, 07:28
Updated 29 октября, 07:28
Сегодня, 29 октября, отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Острое нарушение кровообращение мозга, поражающее центральную нервную систему, может настигнуть даже ребенка.
Оказывается, около 100 000 детей до 14 лет страдают от инсульта. Около 38% случаев фиксируются у малышей до трех лет. Подростки, можно сказать, вне зоны риска, — всего 1%.
Какие же симптомы могут стать волнительным «звоночком» для родителей? Специалисты из Краевого клинического центра рассказали, когда стоит начать волноваться.
Вышеперечисленное может серьезно ударить на умственные способности ребенка. Дети становятся рассеянными, несобранными, а их память ухудшается.
«При появлении этих симптомов необходимо срочно вызывать скорую помощь», — отметили в Детском здравоохранении Приморского края.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что психологи рекомендуют обращать внимание на подозрительное поведение детей.