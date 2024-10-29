ДТП на проспекте 100-летия Владивостока: грузовик заблокировал проезд

В данный момент проезд в сторону Зари еще затруднен. Для большегрузных автомобилей и автобусов проезда нет. Однако неравнодушные автолюбители и сам водитель Sitrak активно работают над освобождением одной из полос проезжей части от груза. На данный момент первая и вторая полосы уже очищены, и проезд открыт.