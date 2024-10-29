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Posted 29 октября, 10:28

Published 29 октября, 10:28

Modified 29 октября, 10:28

Updated 29 октября, 10:28

ДТП на проспекте 100-летия Владивостока: грузовик заблокировал проезд

ДТП на проспекте 100-летия Владивостока: грузовик заблокировал проезд

29 октября 2024, 10:28
Фото: АВТОГАРАНТ.
Сюжет
Авария
Сегодня вечером в районе проспекта 100-летия Владивостока, 128а, произошло ДТП с участием грузовика Sitrak. В результате инцидента тяжелый груз вывалился на проезжую часть, что значительно затруднило движение.

По предварительным данным, водитель Sitrak притормозил, после чего контейнер с грузом скатился и оказался на дороге. В результате происшествия пострадала кабина тягача, но, к счастью, водитель не получил серьезных травм.

В данный момент проезд в сторону Зари еще затруднен. Для большегрузных автомобилей и автобусов проезда нет. Однако неравнодушные автолюбители и сам водитель Sitrak активно работают над освобождением одной из полос проезжей части от груза. На данный момент первая и вторая полосы уже очищены, и проезд открыт.

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