ДТП на проспекте 100-летия Владивостока: грузовик заблокировал проезд

Posted 29 октября, 10:28
Published 29 октября, 10:28
Modified 29 октября, 10:28
Updated 29 октября, 10:28
По предварительным данным, водитель Sitrak притормозил, после чего контейнер с грузом скатился и оказался на дороге. В результате происшествия пострадала кабина тягача, но, к счастью, водитель не получил серьезных травм.
В данный момент проезд в сторону Зари еще затруднен. Для большегрузных автомобилей и автобусов проезда нет. Однако неравнодушные автолюбители и сам водитель Sitrak активно работают над освобождением одной из полос проезжей части от груза. На данный момент первая и вторая полосы уже очищены, и проезд открыт.