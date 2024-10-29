Двойной удар: дважды пришлось спасать от инфаркта и инсульта молодого жителя Приморья

Специалисты центра были поражены, когда 17 сентября 2024 года к ним экстренно доставили скорой помощи 36-летнего жителя Уссурийска с острым нарушением кровообращения в мозге. Оказалось, что это тот же пациент, которому четыре года назад помогли при остром инфаркте. Тогда врачи успешно справились с задачей, а у пациента не было признаков атеросклероза. Это играло ключевую роль при выполнении процедуры рентгенэндоваскулярной хирургии.