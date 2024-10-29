Двойной удар: дважды пришлось спасать от инфаркта и инсульта молодого жителя Приморья

Posted 29 октября, 08:06
Published 29 октября, 08:06
Modified 29 октября, 08:08
Updated 29 октября, 08:08
Приморские специалисты по рентгенэндоваскулярной хирургии столкнулись с удивительным случаем — двойным сосудистым заболеванием.
История разворачивалась на протяжении четырех лет, рассказали медиками из Регионального центра сосудистой хирургии в Приморской краевой клинической больницы №1. В сентябре 2020 года к ним поступил 32-летний пациент с острым инфарктом — ему провели процедуру удаления тромба и успешно выписали домой.
Специалисты центра были поражены, когда 17 сентября 2024 года к ним экстренно доставили скорой помощи 36-летнего жителя Уссурийска с острым нарушением кровообращения в мозге. Оказалось, что это тот же пациент, которому четыре года назад помогли при остром инфаркте. Тогда врачи успешно справились с задачей, а у пациента не было признаков атеросклероза. Это играло ключевую роль при выполнении процедуры рентгенэндоваскулярной хирургии.
Удивительно, но за прошедшие четыре года мужчина успел побывать в зоне боевых действий. Медики отметили, что он настоящий воин — сражается на передовой и за собственное здоровье.
По словам лечащего врача, невролога Сергея Абакарова, пациенту сделали компьютерную томографию сосудов головного мозга и шеи, и поставили диагноз — окклюзия сегмента М1, вызванная острым инсультом.
На этот раз у пациента из Уссурийска были серьезные нарушения движений правых конечностей и расстройство речи. Его доставили в Региональный центр сосудистой хирургии в течение полутора часов — оптимальное время для успешного удаления тромба с хорошим прогнозом. Специалисты мастерски провели операцию.
Как подчеркивает специалист, вмешательство прошло гладко — парень крепкий, организм молодой. Процедура длилась 20 минут, уже через 10 дней пациента выписали с полностью восстановленными движениями, мышечной силой и речью.
Второе сосудистое происшествие за четыре года вызвало тревогу у специалистов. Они провели анализ на свертываемость крови и генетическое исследование, но отклонений не обнаружили.
Теперь неврологи и гематологи работают над тактикой профилактической терапии, чтобы уменьшить риск повторного заболевания у молодого пациента.
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