«Это наша общая работа»: мэр Владивостока Константин Шестаков открыл новый сквер

Posted 29 октября, 08:00
Published 29 октября, 08:00
Modified 29 октября, 08:04
Updated 29 октября, 08:04
Пустовавшие после демонтажа трамвайных путей пространства в районе дома на Жигура, 6, подверглись полному преображению. Теперь здесь широкий променад, зеленые зоны, скамейки, навесы с качелями, а также продуманы системы освещения. Обновленная территория стала результатом совместных усилий администрации и жителей, которые участвовали в рейтинговом голосовании в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». В 2023 году за преобразование территории проголосовало более 11,9 горожан, что стало рекордным показателем.
На торжественное открытие сквера собралось очень много жителей. По ощущениям казалось, что пришли все жители района.
Взрослые наслаждались пешеходными дорожками, лавочками для отдыха и высаженными растениями, а детишки не могли нарадоваться качелям и фигуркам, которые установили на территории. Даже прохожие, которые шли мимо по своим делам, останавливались, чтобы осмотреть новое место где можно отдыхать и проводить свободное время.
На открытии сквера мэр Владивостока Константин Шестаков отметил, что успех в благоустройстве территории — это результат совместной работы горожан и властей.
«Сегодня мы собрались по очень радостному и волнующему поводу. Мы открываем общественную территорию, которая была благоустроена в этом году по итогам рейтингового голосования», — сказал Шестаков.
Мэр также подчеркнул важность участия горожан в планировании таких проектов:
«Вы создали тот образ, который хотели видеть на этой территории, а наша задача — поддерживать и развивать её. Здесь есть место для всех: и для детей, и для старших поколений»
Подрядчик выполнил все работы в срок.
«Это пример успешной реализации проекта, которой мы гордимся», — подчеркнул Шестаков.
Кроме того, Константин Шестаков подчеркнул, что благоустройство будет продолжаться:
«У нас остаются еще несколько инструментов, которые позволят развивать эту территорию. Приглашаю всех голосовать и предлагать новые идеи».
Местные жители тоже не скрывают своей радости от открытия новой зоны отдыха. Анна Лукина, одна из первых посетительниц сквера, поделилась:
«Этот сквер — настоящий подарок для нашего района. Теперь у нас есть место, где можно провести время с семьей».
Еще один житель, Сергей Владимиров, отметил:
«Раньше здесь была просто заброшенная территория, а теперь появились лавочки, освещение и даже навесы с качелями. Очень приятно видеть такие изменения».
А студентка Мария Соколова сказала:
«Сквер получился отличным, надеюсь, что в будущем здесь появится больше таких благоустроенных уголков».
Открытие сквера на улице Жигура — это только начало большого пути по улучшению городской инфраструктуры во Владивостоке. Власти и жители верят, что совместными усилиями удастся сделать город более комфортным и уютным. Главное — продолжать активное участие в проектах по благоустройству и создавать такие пространства, которые будут радовать и вдохновлять каждого.