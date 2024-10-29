«Это наша общая работа»: мэр Владивостока Константин Шестаков открыл новый сквер

Пустовавшие после демонтажа трамвайных путей пространства в районе дома на Жигура, 6, подверглись полному преображению. Теперь здесь широкий променад, зеленые зоны, скамейки, навесы с качелями, а также продуманы системы освещения. Обновленная территория стала результатом совместных усилий администрации и жителей, которые участвовали в рейтинговом голосовании в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». В 2023 году за преобразование территории проголосовало более 11,9 горожан, что стало рекордным показателем.