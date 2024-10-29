Глава РЭО Буцаев перечислил 5 регионов с дефицитом баков для ТКО

Posted 29 октября, 11:31
Published 29 октября, 11:31
Modified 29 октября, 11:31
Updated 29 октября, 11:31
О дефиците контейнеров и контейнерных площадок в этих регионах рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, передает 56orb.ru.
В ходе своего выступления на заседании межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами глава РЭО напомнил, что на площадке Министерства природных ресурсов и экологии РФ проводится мониторинг текущей ситуации в сфере обращения с отходами в регионах. Одним из главных направлений, требующих проработки и обсуждения, является обеспеченность субъектов контейнерами для мусора и контейнерными площадками. Это направление включает в себя работу по оценке существующей ситуации и подготовку плана по покупке мусорных баков и созданию контейнерных площадок.
Мониторинг обеспеченности регионов контейнерами и контейнерными площадками проводится еженедельно. Его результаты показали, что в Карачаево-Черкесии дефицит баков для мусора составляет 38% (необходимый уровень обеспеченности контейнерами в этом регионе составляет 1,5 тысячи единиц). Высокий дефицит зафиксирован также в Дагестане (49%, 17,7 тысячи единиц), Ингушетии (44%, 547 единиц). По Тыве и Бурятии данные отсутствуют.
В РЭО отметили, что регионами-аутсайдерами по обеспеченности контейнерными площадками стали эти же регионы. В Карачаево-Черкесии показатель дефицита составил 61% (всего требуется 1,7 тысячи единиц), в Дагестане 46% (всего необходимо порядка 5,1 тысячи единиц), в Ингушетии 64% (322 единицы), в Бурятии 65% (более 6,9 тысячи единиц), в Тыве 65% (более 1,1 тысячи единиц).
Регионами, лидирующими по показателю обеспеченности контейнерами и контейнерными площадками, стали Ямал, ХМАО–Югра, Башкортостан. В числе регионов-лидеров также оказались Амурская, Архангельская, Вологодская, Кировская области. Высокий уровень обеспеченности мусорными баками и контейнерными площадками зафиксирован также в Нижегородской, Свердловской, Кемеровской, Омской, Московской областях, Республике Коми и Чувашии.
Анализ текущей ситуации в регионах осуществляется на основании данных, внесенных в Федеральную государственную информационную систему (ФГИС УТКО). В среднем по Российской Федерации показатель обеспеченности контейнерными площадками составляет 8,9 на 1000 жителей, контейнерами — 17,9 на 1000 человек. Дефицит контейнеров в среднем по регионам держится на уровне 19%, а показатель дефицита контейнерных площадок составляет 16%.
Заместитель гендиректора ППК «РЭО» по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин отметил, что анализ планов по покупке баков для твердых коммунальных отходов и созданию контейнерных площадок свидетельствует о том, что не все руководители обладают информацией о дефиците. В некоторых случаях причиной такой ситуации является недостаточно хорошо выстроенная система взаимодействия с региональными операторами и муниципальными органами, в результате чего такой анализ не проводится.
На сегодняшний день правительствам регионов, органам местного самоуправления и другим представителям отрасли обращения с отходами необходимо составить дорожную карту по обеспечению регионов баками для сбора ТКО и контейнерными площадками.