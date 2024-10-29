Глава РЭО Буцаев перечислил 5 регионов с дефицитом баков для ТКО

В ходе своего выступления на заседании межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами глава РЭО напомнил, что на площадке Министерства природных ресурсов и экологии РФ проводится мониторинг текущей ситуации в сфере обращения с отходами в регионах. Одним из главных направлений, требующих проработки и обсуждения, является обеспеченность субъектов контейнерами для мусора и контейнерными площадками. Это направление включает в себя работу по оценке существующей ситуации и подготовку плана по покупке мусорных баков и созданию контейнерных площадок.