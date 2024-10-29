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Posted 29 октября, 06:23

Published 29 октября, 06:23

Modified 29 октября, 06:26

Updated 29 октября, 06:26

Подробности нападения медведя на рыбака в Приморском крае

Медведь может быть опасен: новые данные о нападении зверя на человека в Приморье

29 октября 2024, 06:23
Фото: kandinsky

Подробности нападения медведя на рыбака в Приморском крае

Сюжет
Рыбалка
Новость о жутком инциденте в Тернейском районе ошарашила приморцев. Специалист поделился деталями случившегося и опасными прогнозами.

Вести из Тернейского района шокировали приморцев. Чудовищные кадры с изувеченным мужчиной разлетелись в соцсетях.

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Генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев ранее сообщал, что информация уточняется. Однако сейчас появились новые данные об инциденте.

Специалист подтвердил факт произошедшего. Оказалось, что у потерпевшего на теле травмы не только от когтей, но и от зубов. По словам товарища пострадавшего, всё случилось на рыбалке. Вероятно, улов привлек косолапого, но, увидев человека, который, по всей видимости, внезапно оказался рядом, дикий зверь бросился на него.

«Сейчас нужно, чтобы инспектора охотнадзора оперативно отработали ситуацию. Если медведь ранен, то он может быть потенциально опасен и для других граждан», — отметил Сергей Арамилев.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае тигра обвинили в убийстве коровы. Однако раны на теле погибшего парнокопытного были не совсем характерны хищнику.

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