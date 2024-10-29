Медведь может быть опасен: новые данные о нападении зверя на человека в Приморье

Специалист подтвердил факт произошедшего. Оказалось, что у потерпевшего на теле травмы не только от когтей, но и от зубов. По словам товарища пострадавшего, всё случилось на рыбалке. Вероятно, улов привлек косолапого, но, увидев человека, который, по всей видимости, внезапно оказался рядом, дикий зверь бросился на него.