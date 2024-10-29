Медведь напал на человека в Приморье — фото (18+) — новые медиа

Posted 29 октября, 05:43
Published 29 октября, 05:43
Modified 29 октября, 05:45
Updated 29 октября, 05:45
В новых медиа распространяется информация о нападении медведя на человека. По информации в социальных сетях, зверь подрал приморца на 59-м километре в сторону Кемы.
Важно отметить, экстренные службы подтвердили произошедшее. Генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщил, что пока данных о случившемся нет. Специалисты уже уточняют информацию.
Жуткие кадры последствий чудовищного инцидента разлетелись в местных telegram-каналах. Зрелище не для слабонервных.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что специалисты не подтвердили слухи о том, что тигр растерзал корову в Приморском крае. Так как раны, оставленные на теле животного, не совсем характерны дикому хищнику.