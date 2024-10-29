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Posted 29 октября, 05:43

Published 29 октября, 05:43

Modified 29 октября, 05:45

Updated 29 октября, 05:45

Медведь напал на жителя Приморского края

Медведь напал на человека в Приморье — фото (18+) — новые медиа

29 октября 2024, 05:43
Фото: 1MI

Медведь напал на жителя Приморского края

Шокирующее происшествие стряслось в Тернейском районе Приморского края. Дикое животное нанесло серьезные травмы мужчине.

В новых медиа распространяется информация о нападении медведя на человека. По информации в социальных сетях, зверь подрал приморца на 59-м километре в сторону Кемы.

Важно отметить, экстренные службы подтвердили произошедшее. Генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщил, что пока данных о случившемся нет. Специалисты уже уточняют информацию.

Жуткие кадры последствий чудовищного инцидента разлетелись в местных telegram-каналах. Зрелище не для слабонервных.

Фото: report_dalnegorsk

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что специалисты не подтвердили слухи о том, что тигр растерзал корову в Приморском крае. Так как раны, оставленные на теле животного, не совсем характерны дикому хищнику.

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#Новости#Общество#Владивосток#Приморский край
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