Порно с квадроберами ищут жители Приморья: необычный тренд в поисковых запросах

Posted 29 октября, 02:40
Published 29 октября, 02:40
Modified 29 октября, 03:06
Updated 29 октября, 03:06
В последние месяцы в России активные обсуждения вызвало необычное течение среди молодежи — квадроберы. Это движение, поддерживаемое подростками и детьми, включает в себя имитацию животных в повседневной жизни.
Интерес жителей Приморского края к квадроберам постоянно растёт, и это не ограничивается лишь техническими или функциональными аспектами. Как выяснилось, из недавнего анализа с помощью «Яндекс Вордстат», совсем неожиданный пик интереса вызвало порно с участием этих мифических существ. Изучая цифровые тренды, журналисты «Восток-Медиа» выяснили, что приморцы сделали более 500 запросов за месяц на тему «порно квадроберы». Кто целевая аудитория таких фильмов и что об этом думают врачи — читайте в материале «Восток-Медиа».
Квадробика — это сложное культурное явление, находящееся на пересечении субкультуры и физической активности. Участники движения носят маски, уши, хвосты и передвигаются на четвереньках, стремясь воссоздать повадки животных.
Однако однозначного ответа на вопрос об истинной сущности квадробики нет. Общественное мнение разнится: для одних это попросту безобидное хобби, для других же — потенциальная угроза психологического здоровья детей.
Квадробика возникла в Японии. В 2008 году спринтер Кеничи Ито установил рекорд, пробежав стометровку на четвереньках за 18,58 секунды. После многолетних тренировок он снова вошел в Книгу рекордов Гиннесса, преодолев ту же дистанцию уже за 15,71 секунды. Впоследствии, как субкультура, квадробика развилась в США и обрела популярность, особенно среди сообществ фурри.
В 2022 году американец Колин Маклур побил рекорд Кеничи, пробежав 100 метров за 15,66 секунды. По словам Колина, он начал заниматься этим спортом после того, как увидел в интернете ролики о таком виде бега и понял, что у него есть врожденный талант.
В Россию квадробика пришла в 2024 году и вызвала неоднозначную общественную реакцию.
Квадроберы находят себя, подражая различным животным — от кошек до волков. Привлечение к этому движению происходит на психологическом уровне: оно предполагает поиск идентичности и принадлежности, что особенно актуально для подростков, переживающих период самоидентификации.
Некоторые эксперты видят в этом влияния западных субкультур, таких как фурри.
Распространение квадроберства в России вызвало озабоченность как у простых людей, так и у власти. В Госдуме обсуждается законопроект, запрещающий пропаганду этой и схожих субкультур, мотивированный опасениями по поводу психологического воздействия на подростков.
Заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова выражает мнение, что борьба с субкультурой должна быть направлена на тех, кто делает ее привлекательной. Однако эксперты предупреждают, что прямые запреты могут усилить интерес к субкультуре, поэтому важнее разобраться в её причинах и предоставить подросткам психологическую поддержку.
Согласно опросу социологического агентства «Вебер», около 60% россиян отрицательно относятся к тому, чтобы их дети занимались квадробингом.
Помимо этого, 47% опрошенных видят в этом хобби бегство от реальности, а 49% — угрозу для психики ребенка. Однако мнения разделились: 34% россиян не видят необходимости в психологической помощи детям, увлекающимся квадробингом, тогда как 39% считают, что помощь специалиста все же нужна.
По данным инструмента «Яндекс Вордстат», с 27 сентября по 27 октября 2024 года количество запросов по слову «квадроберы» среди пользователей Приморья составило 19 196. Однако на фоне различных поисковых склонений, таких как «квадроберы — это кто простыми словами» (642 запроса), выделяется более неожиданный запрос — «порно квадроберы», заинтересовавший 617 пользователей. Это относительно небольшое количество запросов на фоне общего населения региона, однако сам факт наличия таких запросов наводит на размышления.
Мнение эксперта: норма ли это или извращение?
Озадачивающие поисковые запросы жителей Приморья о порно с квадроберами поднимают вопрос о нормальности подобных интересов. Является ли это извращением, нормальным фетишем или проблемой, требующей вмешательства специалистов?
Корреспондент «Восток-Медиа» обратился к профессиональному психологу Андрею Васильеву. По его мнению, увеличивающееся внимание к теме «порно с квадроберами» может свидетельствовать о возрастающей тяге людей к необычным и экзотическим фетишам, которые часто остаются вне мейнстримового внимания.
«Фетиши всегда были частью человеческой сексуальности и иногда выходят на передний план в те моменты, когда человеку хочется испытать что-то новое и отличное от привычного. Однако важно отметить, что граница между фетишем и извращением часто субъективна и зависит от культурных и личных установок», — считает Васильев.
Также специалист рассказал о том, можно ли такой интерес приравнять к склонности к педофилии, учитывая, что квдароберы — это дети.
«Интерес к вымышленным персонажам, внешний вид которых напоминает детей, может вызывать различные реакции. Однако это не обязательно говорит о педофильских наклонностях. Для многих это скорее форма эскапизма. Важно учитывать индивидуальный контекст каждого случая».
По словам же доктора психологических наук, Марии Ильиной, обращение к материалам подобного содержания может говорить о глубоких психологических проблемах у взрослых людей.
«Когда взрослые переносят свои фантазии на созданий с детскими чертами — это может быть сигналом нездорового интереса или отклонения. Важно правильно оценить, является ли это фетишем, который остается в области фантазии, или это переходит границы допустимого и может указывать на склонность к педофилии», — отмечает Ильина.
Поисковые запросы о квадроберах не обязательно являются проявлением педофилии. Однако следует учитывать, что, воспринимая квадроберов как детей и гиперфокусируясь на них в сексуальном контексте, необходимо обратиться за помощью к специалисту. Важно различать чью-то фантазию и реальные угрозы обществу.
Кто целевая аудитория фильмов «18+» с квадроберами?
Целевая аудитория таких фильмов неоднозначна. В нее могут входить любители экзотических фетишей, поклонники анимации или люди с нестандартными предпочтениями. Возникает вопрос: где заканчивается безобидное увлечение и начинается то, что может расцениваться как отклонение?
Доктор Анна Семёнова, психолог и специалист по сексуальным расстройствам, считает:
«Интерес к подобным фетишам может возникать по разным причинам. Важно понимать разницу между фантазией и реальным интересом к детям. Если человек не совершает противозаконных действий, это может быть вариацией нормального сексуального поведения, хотя и редкого. Но если увлечение подобным контентом становится навязчивым и сопряжено с реальными действиями в отношении детей, это безусловно отклонение и требует корректировки»
Размышляя над тем, является ли интерес к квадроберам извращением или нормальным фетишем, важно учитывать, что контент с вымышленными персонажами может классифицироваться по-разному в зависимости от культурных и правовых норм. На сегодняшний день согласованной позиции по этому вопросу нет.
Многие эксперты считают, что фантазии о квадроберах не следует автоматически относить к педофилии, так как они касаются вымышленных персонажей. Однако сам факт использования детских образов может вызвать осуждение в обществе и требует осторожного и внимательного подхода.
Тематика порно с квадроберами в Приморье поднимает важные вопросы о границах допустимого в виртуальном мире. Важно помнить, что даже невинные на первый взгляд интересы могут скрывать глубинные психологические проблемы. В такой ситуации лучше всего было бы обратиться за консультацией к специалистам, чтобы предотвратить возможные негативные последствия. Вопрос, является ли это извращением или допустимым фетишем, остается открытым.