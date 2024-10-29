Порно с квадроберами ищут жители Приморья: необычный тренд в поисковых запросах

Интерес жителей Приморского края к квадроберам постоянно растёт, и это не ограничивается лишь техническими или функциональными аспектами. Как выяснилось, из недавнего анализа с помощью «Яндекс Вордстат», совсем неожиданный пик интереса вызвало порно с участием этих мифических существ. Изучая цифровые тренды, журналисты «Восток-Медиа» выяснили, что приморцы сделали более 500 запросов за месяц на тему «порно квадроберы». Кто целевая аудитория таких фильмов и что об этом думают врачи — читайте в материале «Восток-Медиа».