Приморская команда завоевала две бронзы на Кубке мира по гребле на лодках-драконах

Posted 29 октября, 07:12
Published 29 октября, 07:12
Modified 29 октября, 09:42
Updated 29 октября, 09:42
Приморские гребцы на лодках класса «Дракон» после пятилетнего перерыва возобновили выступления на международной арене. Команда «Тигры Владивостока» приняла участие в Кубке мира в китайском Ичане. Бороться за медали в Поднебесную приехали команды 15 клубов из более чем 10 стран мира, среди которых Китай, Таиланд, Филиппины, Германия, Индия, Мьянма, Иран и другие.
Мужской экипаж из Владивостока вышел на старт в гонках на дистанциях 200 и 500 метров в категории Д10 («дракон» с экипажем из 10 гребцов). На обеих дистанциях «Тигры Владивостока» финишировали с третьим результатом. И если на дистанции 200 метров разрыв между командами, вошедшими в тройку лидеров, был очевидным, хоть и небольшим, то на дистанции 500 метров в финальном заезде развернулась упорнейшая борьба. «Тигры Владивостока» уступили занявшей второе место китайской команде всего 4 десятых секунды, в свою очередь обойдя на 3 десятых секунды соотечественников — московскую команду «Стрела», которая в итоговом протоколе заняла 4 строчку.
Отметим, что экипаж, завоевавший на Кубке мира в Ичане две бронзовые медали, состоял из гребцов владивостокской команды «Примдрагон». На турнире он представлял знаменитый клуб «Тигры Владивостока» — под этим брендом приморские гребцы традиционно выступают на международном уровне.
— Мы проделали огромную работу в этом сезоне — в условиях жесткой конкуренции стали чемпионами Приморского края на дистанциях 200 и 500 метров, а осенью на Международных соревнованиях «Кубок губернатора Приморского края О. Н. Кожемяко» подтвердили своё лидерство в этих дисциплинах. Этим летом мы также приняли участие в нескольких международных турнирах, однако главным стартом был Кубок мира в Ичане, к которому мы целенаправленно готовились. Довольны ли результатом? И да, и нет. Безусловно, бороться с такими сильными соперниками и войти в тройку — это очень почетно. С другой стороны, мы видим, что нашего потенциала могло хватить и на более высокую ступень пьедестала. Значит, есть над чем работать, и мы будем это делать — будем ставить перед собой более высокие цели, — рассказал капитан команды «Примдрагон» Илья Булатов.
Напомним, приморская школа гребли на лодках класса «Дракон» является одной из сильнейших в России — наши гребцы много раз добивались успехов на соревнованиях российского и международного уровня, в том числе и в составах национальных сборных на континентальных и мировых первенствах. В прошлом году гребля на лодках класса «Дракон» в Приморье отметила своё 25-летие. В 1998 году этот вид спорта появился в нашем крае с подачи гребцов клуба «Тигры Владивостока», а следом распространился по всей стране.
В эти дни женская сборная Приморского края по гребле на лодках класса «Дракон» находится в филиппинском городе Пуэрто-Принсеса и готовится вступить в борьбу за медали Чемпионата мира. Приморские девушки завоевали право выступить на главном старте планеты, пройдя отбор на Кубке доброй воли в Москве, где они завоевали золото на дистанции 500 метров. Также в этом сезоне представительницы Приморского края стали чемпионками России в данном виде программы.