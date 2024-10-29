Приморская команда завоевала две бронзы на Кубке мира по гребле на лодках-драконах

Мужской экипаж из Владивостока вышел на старт в гонках на дистанциях 200 и 500 метров в категории Д10 («дракон» с экипажем из 10 гребцов). На обеих дистанциях «Тигры Владивостока» финишировали с третьим результатом. И если на дистанции 200 метров разрыв между командами, вошедшими в тройку лидеров, был очевидным, хоть и небольшим, то на дистанции 500 метров в финальном заезде развернулась упорнейшая борьба. «Тигры Владивостока» уступили занявшей второе место китайской команде всего 4 десятых секунды, в свою очередь обойдя на 3 десятых секунды соотечественников — московскую команду «Стрела», которая в итоговом протоколе заняла 4 строчку.