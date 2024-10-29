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Posted 29 октября, 16:08

Published 29 октября, 16:08

Modified 29 октября, 16:09

Updated 29 октября, 16:09

Стас Васильев готов стать иноагентом в обмен на восстановление YouTube-канала

Стас Васильев готов стать иноагентом в обмен на восстановление YouTube-канала

29 октября 2024, 16:08
25 октября зрителям представили новый выездной выпуск подкаста «Не выходя из комнаты», в рамках которого выступили Николай Соболев и Стас «Ай, как просто!» Васильев.

За полтора часа ведущие Сергей Изотов и Иван Орлов-Смородин побеседовали с Максимом Кацем, обменялись мнениями о сектантстве и об Арсене Маркаряне (Николай рассказал про будущие дебаты с Маркаряном, назвав их дату), затронули проблему квадробинга, «дыры размером с Бога» внутри каждого из нас, обсудили Hamster Kombat, дрязги внутри оппозиции и кейс Ирины Болгар.

Один из гостей предложил Стасу Васильеву выбор между статусом иноагента на два года или восстановлением канала на YouTube. Васильев признался, что согласен стать иноагентом, если при этом у него получится вернуть свой канал. «Мои доходы зависят исключительно от моих подписчиков. У меня их много из стран Прибалтики, Украины», — подвел итог он.

Выпуск подкаста «Не выходя из комнаты» набрал более 350 тысяч просмотров за четыре дня на YouTube и в «VK Видео».

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