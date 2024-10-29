Стас Васильев готов стать иноагентом в обмен на восстановление YouTube-канала

Один из гостей предложил Стасу Васильеву выбор между статусом иноагента на два года или восстановлением канала на YouTube. Васильев признался, что согласен стать иноагентом, если при этом у него получится вернуть свой канал. «Мои доходы зависят исключительно от моих подписчиков. У меня их много из стран Прибалтики, Украины», — подвел итог он.