Антон Волошко: Парламент расширил меры поддержки для семей с четырьмя и более детьми

Posted 30 октября, 01:02
Published 30 октября, 01:02
Modified 30 октября, 01:04
Updated 30 октября, 01:04
По предложению главы региона краевые законодатели привели нормативный документ в соответствие с Указом Президента РФ от 23 января 2024 года № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей».
Документом предусматривается, что многодетной семье выдается удостоверение, подтверждающее ее статус в РФ, который теперь устанавливается бессрочно. При этом меры социальной поддержки предоставляются семье до достижения старшим из трех младших несовершеннолетних детей возраста 18 лет или 23 лет при условии его обучения по очной форме. Напомним, что краевое законодательство также предусматривает сохранение статуса многодетной семьи и ее права на льготы, если один из детей, достигший возраста 18 лет является участником специальной военной операции и не имеет собственной семьи. В случае гибели одного или нескольких детей, участвующих в СВО, семья сможет получать меры поддержки до достижения младшим ребенком возраста 18 или 23 лет, если он учиться очно.
Кроме того, с 1 января 2025 года при рождении в семье четвертого или последующего ребенка (с 1 июля 2024 года и по 31 декабря 2027 года), меры соцподдержки ей предоставят без учета среднедушевого дохода.
«Также было принято решение об увеличении размера единовременной социальной выплаты на приобретение транспортного средства до 1,5 миллиона рублей. Такое право сегодня предусмотрено для многодетных семей, в которых воспитываются шесть и более детей. Заявление на получение данной выплаты можно подать до 31 декабря 2027 года», — отметил «Восток-Медиа» председатель Законодательного Собрания края Антон Волошко.
В краевом законе также продублировали обновленные положения о предоставлении регионального (материнского) капитала, внесенные в июле текущего года в закон «О социальной поддержке семей, проживающих на территории Приморского края». Так, право на маткапитал при рождении третьего ребенка возникает у семьи, в которой все дети являются гражданами РФ по рождению. Аналогичное условия закреплены для мужчин, являющихся единственными усыновителями ребенка (детей). При этом условие о приобретении ребенком гражданства РФ по рождению не будет распространяться на граждан РФ, постоянно проживавших на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по состоянию на день их принятия в РФ.
Кроме того, предусматривается возможность использования средств регионального материнского капитала на реконструкцию дома блокированной застройки. Законопроектом также продлевается до конца 2026 года срок предоставления единовременной денежной выплаты в размере 20 тысяч рублей из средств регионального маткапитала на каждого ребенка участников специальной военной операции.
Отметим, что на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в краевом бюджете на 2025 год планируется предусмотреть 828,49 млн руб. В их числе — компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежегодная денежная выплата на посещение детьми цирков, океанариумов, зоопарков, театров и кинотеатров, на приобретение канцелярских принадлежностей в размере 2500 рублей в год, социальная выплата для обеспечения школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды, в размере 5000 рублей в год, возмещение расходов на посещение организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, не более 1000 рублей в месяц на каждого ребенка, денежная выплата на проезд в транспорте, не более 1820 рублей в месяц на каждого ребенка.