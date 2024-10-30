Антон Волошко: Парламент расширил меры поддержки для семей с четырьмя и более детьми

Документом предусматривается, что многодетной семье выдается удостоверение, подтверждающее ее статус в РФ, который теперь устанавливается бессрочно. При этом меры социальной поддержки предоставляются семье до достижения старшим из трех младших несовершеннолетних детей возраста 18 лет или 23 лет при условии его обучения по очной форме. Напомним, что краевое законодательство также предусматривает сохранение статуса многодетной семьи и ее права на льготы, если один из детей, достигший возраста 18 лет является участником специальной военной операции и не имеет собственной семьи. В случае гибели одного или нескольких детей, участвующих в СВО, семья сможет получать меры поддержки до достижения младшим ребенком возраста 18 или 23 лет, если он учиться очно.