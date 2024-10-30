День открытых дверей ДВФУ: Открыта регистрация на экскурсии и мастер-классы

Posted 30 октября, 02:14
Published 30 октября, 02:14
Modified 30 октября, 03:04
Updated 30 октября, 03:04
3 и 4 ноября все желающие смогут ближе познакомиться с историей и культурой дальневосточной молодежной столицы, к участию приглашаются школьники, студенты колледжей и университетов, а также все желающие поступить в самый крупный университет на Дальнем Востоке.
Программа Дня открытых дверей стартует в пятницу, 1 ноября. Гости кампуса ДВФУ познакомятся с образовательными возможностями школ и институтов вуза: смогут заглянуть в учебные аудитории, побеседовать с преподавателями и студентами. На мастер-классах будущие абитуриенты смогут погрузиться в мир криминалистики вместе со Следственным комитетом РФ, узнают о создании лекарств, посоревнуются в написании кода и многое другое.
2 ноября будет работать зона консультаций Приемной комиссии ДВФУ. Кроме того, студенты и сотрудники проведут для гостей обзорные экскурсии по кампусу, состоятся открытые диалоги с ректором и директорами институтов. Эксперты ЕГЭ и председатели предметных комиссий поделятся советами по подготовке к вступительным испытаниям и расскажут о полезных ресурсах. О внеучебной деятельности студентов ДВФУ гости узнают на Ярмарке студенческих объединений и в рамках концертной программы — эти зоны будут работать весь день.
Ознакомиться с полной программой Дня открытых дверей можно по ссылке. Желающим принять участие в экскурсиях и мастер-классах от школ и институтов вуза необходимо пройти процедуру регистрации.
«Наша цель — помочь определиться поступающим с направлениями подготовки, чтобы они выбирали направления по своему интересу, а не были ограничены набором предметов ЕГЭ, которые они выберут зимой. Также мы хотим познакомить ребят с университетом, дать шанс узнать нас поближе до поступления», — рассказала директор департамента по работе с абитуриентами Ольга Князева.
Кроме того с 1 по 4 ноября участники Дня открытых дверей смогут ближе познакомиться с Владивостоком и его достопримечательностями, а также поучаствовать в мероприятиях, приуроченных ко 125-летию ДВФУ и Дню народного единства.
«Важно до поступления побывать не только в университете, но и в городе, в котором находится вуз. Мы хотим предложить почувствовать абитуриентам атмосферу морского города, посетить мероприятия и достопримечательности. Владивосток — город, в который невозможно не влюбиться», — добавила Ольга Князева.
Для гостей Дня открытых дверей 1 и 2 ноября будут доступны для свободного посещения корпуса А и В. Остальные объекты открыты для посещения в рамках организованных групп. Вход в корпуса осуществляется при предъявлении паспорта. Обращаем внимание, что служба безопасности кампуса может проверить крупные сумки и подозрительные предметы. Проезд на территорию кампуса на личном транспорте будет ограничен. Однако организованные группы могут оставить автобус на парковке на территории кампуса. Для этого нужно обязательно подать заявку по ссылке до 15:00 31 октября.
Напомним, День открытых дверей ДВФУ ― традиционное ежегодное мероприятие, где будущие абитуриенты и их родители получают информацию обо всем спектре образовательных направлений подготовки, знакомятся с условиями обучения и проживания студентов. Мероприятие способствует самоопределению молодежи, которой еще только предстоит выбрать свой жизненный путь.
Для размещения иногородних гостей будут работать гостиницы ДВФУ. Чтобы забронировать номер, нужно направить письмо на электронный адрес [email protected] с указанием: ФИО гостя, даты размещения, категории номера. В теме письма просим указывать: День открытых дверей. Оплата гостиничных услуг осуществляется на стойке регистрации.