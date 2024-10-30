День открытых дверей ДВФУ: Открыта регистрация на экскурсии и мастер-классы

Для гостей Дня открытых дверей 1 и 2 ноября будут доступны для свободного посещения корпуса А и В. Остальные объекты открыты для посещения в рамках организованных групп. Вход в корпуса осуществляется при предъявлении паспорта. Обращаем внимание, что служба безопасности кампуса может проверить крупные сумки и подозрительные предметы. Проезд на территорию кампуса на личном транспорте будет ограничен. Однако организованные группы могут оставить автобус на парковке на территории кампуса. Для этого нужно обязательно подать заявку по ссылке до 15:00 31 октября.