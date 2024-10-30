Дмитрий Демешин: Набережная Комсомольска-на-Амуре — предмет и моей гордости

Posted 30 октября, 12:53
Published 30 октября, 12:53
Modified 30 октября, 12:55
Updated 30 октября, 12:55
— Откровенно скажу, что набережная Комсомольска-на-Амуре — это предмет и моей гордости, потому что это как раз комсомольская стройка. Мы с вами знаем, что много лет ее не могли достроить. К сожалению, были у нас проблемы с подрядчиками. В этом году, когда я увидел настоятельный запрос от комсомольчан, поехал на эту набережную, стал общаться с подрядчиками, они тоже развели руками — это не можем, то не можем, людей не хватает. В результате мы бросили клич — комсомольчанам, общественным организациям, выслали туда минстрой, представители которого, по сути, переехали туда и вместе с нашими «Движением первых», «Народным фронтом», нашей молодёжью, нашими диаспорами в том числе пошли и начали выполнять строительные работы. Мы всем миром делали эту набережную. И 1 сентября я с удовольствием и гордостью прошёлся по уже законченному, но ещё не сданному объекту, — рассказал Дмитрий Демешин.
По словам главы региона, на объекте ещё многое предстоит доработать. Вопрос этот находится на контроле регионального министерства строительства, до конца года профильное ведомство должно обеспечить устранение всех недочётов, на которые укажут жители города.
Ответить на вопрос о сроках завершения работ губернатор поручил и. о. первого заместителя министра строительства края Темирлану Магомедову.
— По второму участку, который мы запустили 1 сентября, работы завершены в полном объеме, в том числе устранены те недостатки, которые были обозначены комсомольчанами. Сейчас заканчиваются работы на первом участке — там на нижнем ярусе в полном объеме завершена уже укладка брусчатки, до конца года мы планируем завершить все строительно-монтажные работы на объекте и запустить этот объект для горожан. Сегодня там также ведутся работы по устройству клумб, укладке покрытия из брусчатки на верхнем ярусе, — сообщил Темирлан Магомедов.
— Красивейшая набережная получилась, она действительно изменила вид города. Ее надо больше показывать и до конца года устранить все недочёты, — подытожил Дмитрий Демешин.