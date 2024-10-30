Дорожная карта путешественника: стратегию развития автотуризма создают на Сахалине

Основой для разработки стратегии стала принятая Правительством РФ «Концепция развития автотуризма», которая действует в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Как отметили в профильном министерстве области, вопрос развития автотуризма важен, прежде всего, для населения Сахалинской области, поэтому для правительства региона это направление является одним из приоритетных в сфере туризма.