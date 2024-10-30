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Posted 30 октября, 06:26

Published 30 октября, 06:26

Modified 30 октября, 06:28

Updated 30 октября, 06:28

Автопутешествия станут комфортными в Сахалинской области

Дорожная карта путешественника: стратегию развития автотуризма создают на Сахалине

30 октября 2024, 06:26
Фото: ГБУ «СТИЦ».

Автопутешествия станут комфортными в Сахалинской области

Сюжет
Туризм
Правительство Сахалинской области приступило к разработке стратегии развития автомобильного туризма, который пользуется большой популярностью у жителей островного региона. О планах работы в этом направлении рассказали в региональном министерстве туризма.

Основой для разработки стратегии стала принятая Правительством РФ «Концепция развития автотуризма», которая действует в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Как отметили в профильном министерстве области, вопрос развития автотуризма важен, прежде всего, для населения Сахалинской области, поэтому для правительства региона это направление является одним из приоритетных в сфере туризма.

«Сейчас перед нами стоит задача разработки дорожной карты развития автотуризма в регионе на базе федеральной Концепции, в рамках которой мы определим перечень необходимой инфраструктуры, ключевые точки для размещения. Все это будет формироваться исходя из основных направлений, куда ездит большинство местных жителей и туристов. А их на острове достаточно», — отметил министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.

Глава профильного ведомства уточнил, что мероприятия будут планироваться также и с учетом дорожно-строительных работ. Например, в следующем году будет завершена реконструкция дороги Южно-Сахалинск-Оха, а, кроме того, продолжатся работы по асфальтированию западного побережья острова.

Артем Лазарев отметил также, что стратегия развития автотуризма на Сахалина будет носить комплексный характер.

«Следующим этапом станет создание сопутствующей инфраструктуры, а также разработка дополнительных механизмов привлечения инвесторов. У нас должно появится понятие „Автомобильный маршрут“, которое увяжет воедино и дороги, и придорожный сервис, зоны питания и отдыха, видовые площадки, а также все удобства на пути следования путешественника. Тут важна совместная работа как с муниципалитетами, так и другими органами исполнительной власти», — уточнил министр.

Отметим, что развитие автотуризма на Сахалине должно дать мультипликативный эффект, развивая и другие отрасли экономики региона, а главное, создаст импульс для развития отдаленных районов острова.

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