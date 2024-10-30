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Posted 30 октября, 05:52

Published 30 октября, 05:52

Modified 30 октября, 05:54

Updated 30 октября, 05:54

ДТП перекрыло проезд по важной трассе на подъезде к Владивостоку

Лучше в объезд: авария заблокировала участок важной трассы во Владивостоке

30 октября 2024, 05:52
Фото: 1MI.

ДТП перекрыло проезд по важной трассе на подъезде к Владивостоку

Сюжет
ДТП
Авария случилась на объездной трассе Де-Фриз — Седанка — Патрокл во Владивостоке. Проезд затруднен, водителям рекомендуют быть внимательнее за рулем.

Автомобилистам Приморского края напомнили, что важно быть бдительнее за рулем. Участок важной трассы заблокировало ДТП.

Авария произошла днем на обходной трассе Де-Фриз — Седанка — Патрокл в сторону выезда из Владивостока.

Схемой с указанием места ДТП поделились специалисты Центра организации дорожного движения Владивостока.

Фото: codd_vl

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, в которую попали автоугонщики во Владивостоке. Чужую машину они фактически уничтожили.

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