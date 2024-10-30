Лучше в объезд: авария заблокировала участок важной трассы во Владивостоке

Posted 30 октября, 05:52
Published 30 октября, 05:52
Modified 30 октября, 05:54
Updated 30 октября, 05:54
Автомобилистам Приморского края напомнили, что важно быть бдительнее за рулем. Участок важной трассы заблокировало ДТП.
Авария произошла днем на обходной трассе Де-Фриз — Седанка — Патрокл в сторону выезда из Владивостока.
Схемой с указанием места ДТП поделились специалисты Центра организации дорожного движения Владивостока.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, в которую попали автоугонщики во Владивостоке. Чужую машину они фактически уничтожили.