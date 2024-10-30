Лучше в объезд: авария заблокировала участок важной трассы во Владивостоке

ДТП перекрыло проезд по важной трассе на подъезде к Владивостоку

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Авария случилась на объездной трассе Де-Фриз — Седанка — Патрокл во Владивостоке. Проезд затруднен, водителям рекомендуют быть внимательнее за рулем.