Намотали на столб и бросились бежать: угонщики уничтожили чужую машину в Приморье

Posted 30 октября, 04:44
Published 30 октября, 04:44
Modified 30 октября, 04:46
Updated 30 октября, 04:46
Ночью во Владивостоке произошла серьезная авария. В результате седан оказался практически уничтожен.
По предварительным данным, четверо неизвестных угнали автомобиль и на скорости врезались на нем в столб. После этого злоумышленники бросились бежать, а авто оставили в месте ДТП.
Ущерб, который угонщики принесли владельцу машины, колоссальный: авто вряд ли можно восстановить и привести в прежнее состояние.
Фото с последствиями аварии появились в сети.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП, которое полностью заблокировало проезд на важнейшей транспортной артерии Владивостока.