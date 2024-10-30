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Posted 30 октября, 04:44

Published 30 октября, 04:44

Modified 30 октября, 04:46

Updated 30 октября, 04:46

Неизвестные угнали и разбили автомобиль на Юмашева во Владивостоке

Намотали на столб и бросились бежать: угонщики уничтожили чужую машину в Приморье

30 октября 2024, 04:44
Фото: svodka25.

Неизвестные угнали и разбили автомобиль на Юмашева во Владивостоке

Сюжет
Полиция
Четверо угонщиков фактически уничтожили чужой автомобиль во Владивостоке. На угнанной машине они влетели в столб, седан жутко разворотило.

Ночью во Владивостоке произошла серьезная авария. В результате седан оказался практически уничтожен.

По предварительным данным, четверо неизвестных угнали автомобиль и на скорости врезались на нем в столб. После этого злоумышленники бросились бежать, а авто оставили в месте ДТП.

Видео: autogarant_vl.

Ущерб, который угонщики принесли владельцу машины, колоссальный: авто вряд ли можно восстановить и привести в прежнее состояние.

Фото: svodka25

Фото с последствиями аварии появились в сети.

Фото: svodka25

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП, которое полностью заблокировало проезд на важнейшей транспортной артерии Владивостока.

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