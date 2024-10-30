Ноябрь — время джаза: традиционный фестиваль пройдёт во Владивостоке

— Открывать такое грандиозное музыкальное событие — это всегда очень ответственно и волнующе, — сказал дирижёр Эстрадного оркестра Дмитрий Бутенко. — Мы уже несколько лет назад делали совместное выступление с Софией и очень рады возможности снова с нею поработать. У нее потрясающий голос, он очарует публику.