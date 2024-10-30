Ноябрь — время джаза: традиционный фестиваль пройдёт во Владивостоке

Posted 30 октября, 07:02
Published 30 октября, 07:02
Modified 30 октября, 07:04
Updated 30 октября, 07:04
— Это долгожданное и важное культурное событие, которого мы с волнением и нетерпением ждём каждый год, — отметила Виктория Кочеткова, директор Приморской краевой филармонии. — С 3 по 22 ноября в нашем Большом зале пройдут 10 концертов, своим творчеством поделятся 90 музыкантов из Владивостока, Уссурийска, Москвы, Еревана, Санкт-Петербурга и Кубы. Также состоятся несколько творческих встреч и большой танцевальный мастер-класс (6+, он пройдёт 10 ноября за час до начала концерта).
Организаторы рассказали: в первый день фестиваля вместе с Эстрадным оркестром Приморской филармонии выступит известная молодая певица София Ацхеба-Негга (6+). В программе — джазовая классика, произведения из репертуара Эллы Фицджеральд и Фрэнка Синатры.
— Открывать такое грандиозное музыкальное событие — это всегда очень ответственно и волнующе, — сказал дирижёр Эстрадного оркестра Дмитрий Бутенко. — Мы уже несколько лет назад делали совместное выступление с Софией и очень рады возможности снова с нею поработать. У нее потрясающий голос, он очарует публику.
Также на фестивале выступит трио Олега и Наталии Бутман, которые привезут с собой очень популярную у молодёжи певицу Варвару Убель (6+). В полном составе сыграет для приморской публики Yerevan Calling Quartet (6+), который просто поразил владивостокцев на прошлом фестивале. С программой, состоящей из джазовой классики 60-х годов прошлого века, выступит трио Сергея Васильева (6+, Москва).
— Я приходил на концерты джазового фестиваля, когда он только начинался, — рассказал известный приморский пианист Евгений Семененко. — И мечтал, что когда-нибудь стану его участником. Мечты воплотились! Фестиваль традиционно поддерживает приморский джаз. Вот и на 21-м выступят приморские музыканты — Илья Лушников и Сергей Моисеев, LRK Trio и оркестр Уссурийского суворовского военного училища (6+). Особо рекомендую обратить внимание на этот коллектив, который работает как настоящий джаз-бэнд!
Гостями фестиваля станут трио Даниила Крамера (6+), кубинский коллектив Moreira's jazz band (6+) — эта команда подарит владивостокской публике незабываемые ритмы латиноамериканского джаза.
А завершится фестиваль 22 ноября концертом квартета Армира Ли (6+).
— Это молодой музыкант, несколько лет назад приехавший в Россию из Калифорнии, — отметила Виктория Кочеткова. — Его музыку невозможно забыть, она производит на публику сильнейшее впечатление.